Хідео Кодзіма склав власний топ фільмів 2025-го — готика, гонконзький бойовик і володар «Оскара»

Хідео Кодзіма опублікував свій список улюблених фільмів за першу половину 2025 року. Усі — різних жанрів, країн і з власним авторським стилем.

Він розповів, що цього року переглянув багато стрічок, але лише чотири справили на нього найбільше враження. Кодзіма відомий не тільки своїми шаленими ігровими ідеями та мемами про генія, а ще й тим, що він затятий кіноман. Тому ось повний список геймдизайнера за 2025 рік:

За його словами, він дивився фільми саме у такому порядку, в якому вони наведені в переліку. Три стрічки (крім «Осада Коулуна») він згадував раніше, а якщо бути точним — хвалив їхню подачу та сценарій. Воно і не дивно, оскільки «Конклав» — володар «Оскара» за найкращий адаптований сценарій. А готичний горор «Дівчина з голкою» номінували на ту саму премію. Трійцю замикають «Грішники», що отримали «A» від CinemaScore — найвищу оцінку для фільму жахів за 47 років існування рейтингу.

My top 4 films watched this year (from January to July), in the order I saw them. pic.twitter.com/oTKyhi421w

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 25, 2025