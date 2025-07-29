Хідео Кодзіма склав власний топ фільмів 2025-го — готика, гонконзький бойовик і володар «Оскара»

Хідео Кодзіма / Instagram

Хідео Кодзіма опублікував свій список улюблених фільмів за першу половину 2025 року. Усі — різних жанрів, країн і з власним авторським стилем.

Він розповів, що цього року переглянув багато стрічок, але лише чотири справили на нього найбільше враження. Кодзіма відомий не тільки своїми шаленими ігровими ідеями та мемами про генія, а ще й тим, що він затятий кіноман. Тому ось повний список геймдизайнера за 2025 рік:

«Конклав»;

«Осада Коулуна»;

«Дівчина з голкою»;

«Грішники».

За його словами, він дивився фільми саме у такому порядку, в якому вони наведені в переліку. Три стрічки (крім «Осада Коулуна») він згадував раніше, а якщо бути точним — хвалив їхню подачу та сценарій. Воно і не дивно, оскільки «Конклав» — володар «Оскара» за найкращий адаптований сценарій. А готичний горор «Дівчина з голкою» номінували на ту саму премію. Трійцю замикають «Грішники», що отримали «A» від CinemaScore — найвищу оцінку для фільму жахів за 47 років існування рейтингу.

My top 4 films watched this year (from January to July), in the order I saw them. pic.twitter.com/oTKyhi421w — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 25, 2025

Серед них чотирьох окремо можна згадати про «Осада Коулуна» — гонконзький бойовик, який глибоко зачепив геймдизайнера. Дія стрічки розгортається у 1980-х у місті-фортеці Коулун, де головний герой ховається від кримінального авторитета. Це другий за касовими зборами фільм в історії сучасного Гонконгу.

Хідео Кодзіма полюбляє ділитися своїми думками про кіно, оскільки змалку мріяв стати кінорежисером, але зрештою обрав геймдев — хоч і зберіг любов до цієї індустрії. Протягом кар’єри йому пропонували знімати фільми, та він відмовлявся, побоюючись втратити контроль над процесом. На сьогодні Кодзіма бере участь у кіноадаптації Death Stranding, хоча режисером обрали не його. І причина та сама: він побоюється померти раніше, ніж реалізує свої плани. Наприклад, одна з його мрій — створити гру на орбіті та ризикнути життям, як Том Круз. Щоб людство не втратило його творчі ідея в разі трагедії, Кодзіма створив USB-заповіт.

Джерело: X (Twitter)