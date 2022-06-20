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Ілона Маска звинуватили у створенні піраміди з Dogecoin і через суд вимагають компенсувати збитки у сумі $258 млрд

Ілона Маска звинуватили у створенні піраміди з Dogecoin і через суд вимагають компенсувати збитки у сумі $258 млрд

Минулого тижня до окружного суду Нью-Йорка було подано колективний позов проти найбагатшої людини у світі Ілона Маска та його компаній SpaceX та Tesla. Причиною цього стало звинувачення Маска у створенні фінансової піраміди Понці з використанням криптовалюти Dogecoin. У позові від Маска вимагають відшкодувати загальні грошові збитки у розмірі $258 млрд. Додатково суду було запропоновано визнати торгівлю DOGE азартною грою в США.

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Проте позов не знайшов відгуку у криптоспільноті, оскільки підприємці почали висміювати цей крок. Маск також не має наміру відмовлятися від своїх планів, заявивши в Twitter, що й надалі підтримуватиме Dogecoin.

Илона Маска обвинили в создании пирамиды с Dogecoin и через суд требуют компенсировать ущерб в сумме $258 млрд

У суботу творець Dogecoin Біллі Маркус, який більше не є частиною проєкту, поділився своїм баченням розвитку Dogecoin, виходячи за рамки шуму, піднявся навколо. Він порекомендував розробникам більше зосередитися на корисності та безпеці криптовалюти. Маск погодився з пропозицією Маркуса, висловивши думку, що Dogecoin має стати більше схожою на валюту.

Маск також заявив про готовність використовувати Dogecoin як оплату за мерч Tesla і SpaceX, а в майбутньому, можливо, ширший асортимент.

Джерело: cointelegraph


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