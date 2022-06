Ілона Маска звинуватили у створенні піраміди з Dogecoin і через суд вимагають компенсувати збитки у сумі $258 млрд

Минулого тижня до окружного суду Нью-Йорка було подано колективний позов проти найбагатшої людини у світі Ілона Маска та його компаній SpaceX та Tesla. Причиною цього стало звинувачення Маска у створенні фінансової піраміди Понці з використанням криптовалюти Dogecoin. У позові від Маска вимагають відшкодувати загальні грошові збитки у розмірі $258 млрд. Додатково суду було запропоновано визнати торгівлю DOGE азартною грою в США.

I will keep supporting Dogecoin

Проте позов не знайшов відгуку у криптоспільноті, оскільки підприємці почали висміювати цей крок. Маск також не має наміру відмовлятися від своїх планів, заявивши в Twitter, що й надалі підтримуватиме Dogecoin.

У суботу творець Dogecoin Біллі Маркус, який більше не є частиною проєкту, поділився своїм баченням розвитку Dogecoin, виходячи за рамки шуму, піднявся навколо. Він порекомендував розробникам більше зосередитися на корисності та безпеці криптовалюти. Маск погодився з пропозицією Маркуса, висловивши думку, що Dogecoin має стати більше схожою на валюту.

Tesla and SpaceX merch, maybe more down the road

— Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2022