Intel перейменувала старий Core i5-10400 в "новий" Core i5 110

Intel вирішила зіграти на ностальгії й представила процесор Core i5-110, який заснований на архітектурі Comet Lake. Ця лінійка на техпроцесі 14нм+++ з’явилася близько п’яти років тому й для багатьох стала символом епохи Skylake, що затягнулася на роки.

Попри очевидну належність до Comet Lake, новинка вийшла під брендом Core Series 1. У цю серію зазвичай входять мобільні й вбудовані рішення на базі Raptor Lake, але Intel використовує її й для ребрендингу старих процесорів. Так було з Core 5 120, який компанія теж без зайвого шуму додала до лінійки. Таким чином, Core i5-110 став другим відомим настільним CPU, офіційно включеним до Core Series 1.

Технічні характеристики підтверджують, що перед нами перевидання старої моделі Core i5-10400:

6 ядер / 12 потоків

12 МБ кешу L3

базова частота 2,9 ГГц, турбо — до 4,3 ГГц

TDP 65 Вт

вбудована графіка Intel UHD Graphics 630 (350 МГц – 1,1 ГГц)

підтримка до 128 ГБ DDR4-2666

сумісність із сокетом LGA1200 та материнськими платами серій 400 і 500.

Фактично, це той самий Core i5-10400 зразка 2020 року. Всі характеристики збігаються, а виробництво все ще відбувається за технологією 14нм+++. Проблема лише в тому, що з того часу Intel уже випустила два нових сокети, тож реальне коло користувачів, які зможуть встановити цей процесор, сильно обмежене.

Ще один спірний момент — ціна. Intel призначила рекомендовану ціну $200, що відповідає рівню стартової ціни i5-10400 ($200–210). Це виглядає нелогічно, адже за п’ять років виробництво 14нм+++ мало б подешевшати до мінімуму.

Отже, Core i5-110 — це класичний ребрендинг без жодних технічних оновлень, але з цінником, який абсолютно не відповідає його віку та можливостям. Формально він позиціюється як «доступне рішення», проте за $200 навряд чи запропонує реальну цінність у 2025 році, коли ринок рухається вперед із новими архітектурами й рівнями продуктивності.

Джерело: tomshardware