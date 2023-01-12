Intel представила процесор Core i9-13900KS із частотою до 6 ГГц, споживанням від 150 Вт до 320 Вт у режимі Extreme Config та ціною $699

Як і очікувалося, Core i9-13900KS був представлений сьогодні. Компанія підтверджує, що найшвидший процесор Raptor Lake-S буде коштувати $699 – на $110 більше, ніж Core i9-13900K. Попередньо відомі характеристики чіпа повністю підтвердилися.

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Чіп включає 24 ядра (8 продуктивних ядер і 16 ефективних ядер), 32 потоки, 36 МБ Intel Smart Cache і 20 ліній PCIe (16 ліній PCIe 5.0 та чотири лінії PCIe 4.0). Він підтримує пам’ять до DDR5 5600 МТ/с або DDR4 3200 МТ/с.

Core i9-13900KS розвиває частоту до 6,0 ГГц із технологією Intel Thermal Velocity Boost. Базова частота також була збільшена з 3,0 до 3,2 ГГц (частоти відносяться лише до ядра Performance). У процесор вбудовано графіку UHD 770, варіант без графічного ядра відсутній.

Максимальна потужність процесора, порівняно з Core i9-13900K, не змінилася і залишилася на рівні 253 Вт. Проте слід зазначити, що i9-13900KS підтримує новий режим живлення під назвою Extreme Config, який збільшує як PL1 (PBP), і PL2 (MTB) до 320 Вт.

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Intel Core i9-13900K доступний відсьогодні в обмеженій кількості. Intel встановила ціну $699, що робить його найдорожчим процесором Raptor Lake для настільних ПК. Процесор також буде доступний у торгових партнерів та OEM-партнерів Intel у готових системах.

Джерело: VideoCardz