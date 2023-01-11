Intel продемонструвала роботу процесора Core i9-13900KS з частотою 6 ГГц – ймовірно, чип представлять вже завтра, 12 січня

Джейсон Се (Jason Xie), провідний спеціаліст Intel з технічного маркетингу в ігровій індустрії, наживо продемонстрував неназваний процесор для настільних ПК з сімейства Raptor Lake. Хоча прямо про це не було сказано, цілком очевидно, що йдеться про процесор Core i9-13900KS.

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На відео продемонстровано роботу процесора на референсній материнській платі Intel та на платі ASUS Z790, що вже надійшла у продаж. Процесор охолоджується рідинною системою охолодження Corsair AIO.

На екрані демонструються вікна програм Intel XTU (Extreme Tuning Utility) і HWiNFO, що доводять, що до демонстрації тесту 7zip у фоновому режимі не застосовувалися жодні «хитрощі».

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Процесор досягає 5,985 ГГц з двома активними ядрами, але частота не завжди знаходиться на цьому рівні. “Частота буде залежати від багатьох факторів, таких як обмеження потужності, температура та програмне забезпечення, що використовується”, — пояснює Джейсон.

За даними сайту VideoCardz, процесор Core i9-13900KS оснащений 8 продуктивними та 16 енергоефективними ядрами, що підтримують обробку до 32 паралельних потоків даних. Тактова частота змінюється від 3,2 до 6 ГГц в залежності від навантаження, номінальний TDP дорівнює 150 Вт, піковий – 253 Вт.

Попередні витоки говорять про офіційний запуск i9-13900KS може вже 12 січня. На це вказали інсайдери та деякі ритейлери, які передчасно опублікували списки товарів. Офіційно дату не підтверджено, невідома й ціна процесора.