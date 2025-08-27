Новини Ігри 27.08.2025 comment views icon

Камуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витік

Маргарита Юзяк

У мережу “злили” камуфляжі з Battlefield 6 — якщо чесно, то набір вийшов максимально простим і навіть трохи старомодним.

Фанати давно переживають, що гра може піти шляхом Call of Duty і завалити гру безглуздими скінами. Користувачів вже встигла розчарувати CoD образами клоунів, самураїв, зомбі, супергероїв тощо. Але, якщо вірити витоку, боятися такого в Battlefield 6 не варто: камуфляж виглядає так, ніби справді належить до військового шутера.

У наборі є класика — джунглі, сніг, міський і пустельний візерунки. Інші нагадують природні текстури: каміння, листя, гілки, сітку або карту місцевості. Кольори теж у дусі серії: зелений, коричневий, чорний, синій, з додаванням червоного, жовтого й помаранчевого. Немає жодних яскравих аніме-стилізацій чи кислотних відтінків, які більше нагадують іншу гру.

Камуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витікКамуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витік

Втім, не всім до вподоби така “скромність”. Частина фанатів Battlefield вже встигла висловити своє розчарування. Мовляв, камуфляжі виглядають надто просто, ніби це не нова частина легендарного шутера, а повернення до базових текстур з 2010-х. Деякі навпаки хотіли побачити улюблені патерни з попередніх частин Battlefield. Інші цікавляться, чи буде в грі золото, як у Call of Duty або у Battlefield Hardline. Наразі такого камуфляжу у витоках немає.

Трохи раніше інші інсайдери вже показували зброю, гаджети й транспорт у Battlefield 6 (виток видалили з Reddit). Серед нового згадували драбину для доступу на високі точки і наліпки на стволи. Камуфляжі ж, здається, залишаються максимально реалістичними, аби підкреслити різницю з головним конкурентом, якого встигли захейтити після нещодавнього трейлера.

Battlefield 6 виходить 10 жовтня, тож скоро стане зрозуміло, чи підтвердиться цей витік і чи не додасть Dice у фінальну версію більш “креативні” варіанти. Деякі ексклюзивні предмети для B6 подарують гравцям на старті, але доведеться грати в Battlefield 2042. Гра розповідає про загадкову військову організацію Pax Armata, яка влаштувала світовий конфлікт. Відомо, що в мультиплеєрі буде дев’ять мап, про які зливали детальну інформацію.

Джерело: The Gamer

