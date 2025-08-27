Камуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витік

Battlefield 6 / EA

У мережу “злили” камуфляжі з Battlefield 6 — якщо чесно, то набір вийшов максимально простим і навіть трохи старомодним.

Фанати давно переживають, що гра може піти шляхом Call of Duty і завалити гру безглуздими скінами. Користувачів вже встигла розчарувати CoD образами клоунів, самураїв, зомбі, супергероїв тощо. Але, якщо вірити витоку, боятися такого в Battlefield 6 не варто: камуфляж виглядає так, ніби справді належить до військового шутера.

У наборі є класика — джунглі, сніг, міський і пустельний візерунки. Інші нагадують природні текстури: каміння, листя, гілки, сітку або карту місцевості. Кольори теж у дусі серії: зелений, коричневий, чорний, синій, з додаванням червоного, жовтого й помаранчевого. Немає жодних яскравих аніме-стилізацій чи кислотних відтінків, які більше нагадують іншу гру.

Втім, не всім до вподоби така “скромність”. Частина фанатів Battlefield вже встигла висловити своє розчарування. Мовляв, камуфляжі виглядають надто просто, ніби це не нова частина легендарного шутера, а повернення до базових текстур з 2010-х. Деякі навпаки хотіли побачити улюблені патерни з попередніх частин Battlefield. Інші цікавляться, чи буде в грі золото, як у Call of Duty або у Battlefield Hardline. Наразі такого камуфляжу у витоках немає.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Трохи раніше інші інсайдери вже показували зброю, гаджети й транспорт у Battlefield 6 (виток видалили з Reddit). Серед нового згадували драбину для доступу на високі точки і наліпки на стволи. Камуфляжі ж, здається, залишаються максимально реалістичними, аби підкреслити різницю з головним конкурентом, якого встигли захейтити після нещодавнього трейлера.

Battlefield 6 виходить 10 жовтня, тож скоро стане зрозуміло, чи підтвердиться цей витік і чи не додасть Dice у фінальну версію більш “креативні” варіанти. Деякі ексклюзивні предмети для B6 подарують гравцям на старті, але доведеться грати в Battlefield 2042. Гра розповідає про загадкову військову організацію Pax Armata, яка влаштувала світовий конфлікт. Відомо, що в мультиплеєрі буде дев’ять мап, про які зливали детальну інформацію.

Джерело: The Gamer