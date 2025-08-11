Новини WTF 11.08.2025 comment views icon

Коли мама не купила комп'ютер: користувач зібрав «ігровий ПК AMD» з картону, і він певним чином працює

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

На відміну від попередніх експериментів, на цій картонній коробці не вдасться запустити Doom, проте на «ігровому ПК AMD» є Genshin Impact.

Автор цієї новини з першого погляду вирішив, що це комп’ютер, оздоблений картоном та у картонному корпусі. Але ж ні — він картонний майже весь. І попри це все ж має гарний вигляд та здатний виконувати деякі функції.

Користувач Reddit Zestyclose-Salad-290 поділився відео збирання ПК, повністю виготовленого з картону. Система складається з корпусу та компонентів у стилі гри Genshin Impact із зображенням нещодавно представленого персонажа Інеффи. Відео починається з демонстрації материнської плати micro-ATX з чотирма слотами оперативної пам’яті, двома слотами PCIe x1 та двома PCIe x16. Вона також має роз’єм SSD NVMe, а також щось схоже на процесорний сокет AMD AM4.

Потім йде розпакування вигаданого процесора AMD miHoYo 5800GT та встановлення його на картонну материнську плату. Картонна монтажна рамка кріпиться чотирма справжніми гвинтами. Слідом за процесором у систему встановили 8 ТБ твердотілий накопичувач PCIe 6.0 з прикрученою картонною кришкою радіатора. Також були додані два модулі оперативної пам’яті DDR8 по 64 ГБ зі світлодіодними стрічками. Процесор отримав картонний радіатор з одним вентилятором, під’єднаний до материнської плати. Картонна відеокарта має два восьмиконтактних роз’єми живлення.

Далі відео демонструє корпус ПК, який вміщує все це. У нього автор збірки встановлює жорсткий диск на 128 ТБ та блок живлення потужністю 2400 Вт. Після під’єднання кабелю та натискання кнопки увімкнувся картонний вентилятор та його RGB-підсвічування, а також світлодіоди на картонній оперативній пам’яті. Бонусом став реальний робочий пилосос у передньої частини корпусу невеликий картонний дисплей, на якому можна побачити заставки Genshin Impact.

Попри те, що ПК несправжній, це чудовий витвір своєрідного мистецтва. Пошук в YouTube дає зрозуміти, що це не перша спроба створити принаймні картонний корпус ПК, але, мабуть, найбільш приваблива. Джові Моралес з Tom’s Hardware помітив, що автор відео забув нанести на процесор термопасту. Втім, майже напевно, чип не перегріється.

