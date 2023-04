«Континенталь» – приквел до «Джона Віка» розповість про події в однойменному готелі у 1970-х роках

Шанувальників фільмів про найманого вбивцю Джона Віка незабаром порадує вихід нового серіалу «Континенталь» / The Continental (повна назва – The Continental: From the World of John Wick). Він є приквелом до кіносерії «Джон Вік». Автори вже підготували та показали тизер-трейлер серіалу.

Дія мінісеріалу «Континенталь» відбувається у 1970-х роках у Нью-Йорку та розкриває історію однойменного готелю, який відіграє велику роль у світі Віка. Серіал розповість про молодого Уїнстона Скотта (якого грає Колін Вуделл). Його «затягли до пекельного пейзажу Нью-Йорка 1970-х, щоб зіштовхнути з минулим, яке, як він думав, залишилося позаду. Вінстон прокладає смертельний шлях через таємничий підземний світ готелю, де він зрештою займе свій майбутній трон».

У продемонстрованому тизері слабо розкривається сюжет і персонажі, зате надміру демонструється різна зброя.

«Континенталь» позиціюється як серіал із трьох частин. Його трансляція у стрімінговому сервісі Peacock запланована на вересень. Зазначимо, крім цього мінісеріалу на світ Джона Віка чекає ще одне поповнення – фільм під назвою «Балерина» з Анною де Армас у головній ролі має вийти у кінотеатрах наступного року.

Джерело: The Verge