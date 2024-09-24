Користувачі Apple iPhone 16 Pro скаржаться на сенсорний екран — деякі натискання роблять дисплей нечутливим

Власники повідомляють про проблему з сенсорним екраном Apple iPhone 16 Pro. За деяких обставин телефон не реєструє жести та натискання.

Проблема з сенсорним екраном спостерігається в iOS 18 та iOS 18.1. Здається, що некоректно працює алгоритм відхилення випадкових натискань долоні — проблемна область розташована біля краю екрана, особливо поряд з кнопкою керування камерою. Програмне забезпечення ігнорує дотики короткий час, якщо торкнутися там.

«Якщо шкіра випадково торкнеться області поруч із новою кнопкою керування камерою, весь екран перестане реагувати, доки не відпустити, за винятком головної панелі. Це єдина область, яка викликає проблему. Перевірте самі: натисніть і утримуйте виділену область великим пальцем правої руки, а лівою рукою проведіть пальцем. У системних налаштуваннях ви не можете торкатися чи гортати. На домашній сторінці ви іноді можете натискати на програми, але точно не можете гортати. Проведення пальцем по домашній панелі не впливає на проблему взагалі».

Користувачі припускають, що причиною агресивної роботи алгоритму відхилення долоні є тонші рамки. Якщо iPhone 16 Pro у чохлі, кількість неспрацювань екрана зменшується..

Цікаво, що все працює нормально, якщо екран телефону заблокований, що свідчить саме про негаразди з ПЗ. А якщо так, варто очікувати виправлення від Apple незабаром.

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Джерела: GSMArena, Reddit

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