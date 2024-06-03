Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту

Наразі Китай — єдина країна, яка посадила свої космічні апарати на зворотному боці Місяця (попередній «Чаньє-4» ще у 2019 році).

За даними Національного космічного управління Китаю, зонд «Чаньє-6» здійснив успішну посадку у визначеному місці на зворотному боці Місяця. Його місія — зібрати й доставити на Землю зразки матеріалу з регіону ударного кратера Ейткен, де, як припускають дослідники, наявний водяний лід, який знадобиться для виробництва кисню та палива під час потенційного стабільного перебування людини на Місяці.

За планом, «Чаньє-6» має розпочати буріння та збір матеріалу за допомогою роботизованої руки протягом 48 годин після «прилунення». Сама ж місія триватиме близько 53 днів.

«Зразки зі зворотного боку Місяця з перших рук є важливими для глибшого розуміння характеристик і відмінностей двох сторін супутника, а також для розкриття його таємниць», — сказав у коментарі державним ЗМІ Цзен Сінгуо, вчений Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук.

«Чаньє-6» стартував до Місяця ще 6 травня і досягнув місячної орбіти за чотири дні. У наступні кілька тижнів апарат ретельно досліджував місце посадки й зрештою здійснив її за планом 2 червня.

«Чаньє-6» — лише одна із серії китайських місій, які мають забезпечити присутність китайських астронавтів на Місяці до кінця десятиліття. Кількома днями раніше росія ратифікувала угоду з Пекіном щодо спільного створення Міжнародної місячної дослідницької станції поблизу південного полюса Місяця.

США до того часу планує також повернутись на Місяць (вперше після завершення програми «Аполлон» у 1972 році) завдяки серії місій Artemis.