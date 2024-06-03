Новини Наука та космос 03.06.2024 о 11:55 comment views icon

Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Наразі Китай — єдина країна, яка посадила свої космічні апарати на зворотному боці Місяця (попередній «Чаньє-4» ще у 2019 році).

За даними Національного космічного управління Китаю, зонд «Чаньє-6» здійснив успішну посадку у визначеному місці на зворотному боці Місяця. Його місія — зібрати й доставити на Землю зразки матеріалу з регіону ударного кратера Ейткен, де, як припускають дослідники, наявний водяний лід, який знадобиться для виробництва кисню та палива під час потенційного стабільного перебування людини на Місяці.

Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця з апаратом «Чаньє 6»
Фото китайського посадкового модуля «Чаньє-6» на зворотному боці Місяця після посадки 2 червня 2024 року. Джерело: CCTV

За планом, «Чаньє-6» має розпочати буріння та збір матеріалу за допомогою роботизованої руки протягом 48 годин після «прилунення». Сама ж місія триватиме близько 53 днів.

«Зразки зі зворотного боку Місяця з перших рук є важливими для глибшого розуміння характеристик і відмінностей двох сторін супутника, а також для розкриття його таємниць», — сказав у коментарі державним ЗМІ Цзен Сінгуо, вчений Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук.

«Чаньє-6» стартував до Місяця ще 6 травня і досягнув місячної орбіти за чотири дні. У наступні кілька тижнів апарат ретельно досліджував місце посадки й зрештою здійснив її за планом 2 червня.

Діаграма, що показує різні етапи місії «Чаньє 6». Джерело: CNSA
Діаграма, що показує різні етапи місії «Чаньє-6». Джерело: CNSA

«Чаньє-6» — лише одна із серії китайських місій, які мають забезпечити присутність китайських астронавтів на Місяці до кінця десятиліття. Кількома днями раніше росія ратифікувала угоду з Пекіном щодо спільного створення Міжнародної місячної дослідницької станції поблизу південного полюса Місяця.

США до того часу планує також повернутись на Місяць (вперше після завершення програми «Аполлон» у 1972 році) завдяки серії місій Artemis.

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