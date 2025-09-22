Новини Кіно 22.09.2025 comment views icon

"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40 000 від Amazon

"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40,000 від Amazon
Фото з Instagram Генрі Кавілла і кадр з фільму "Горець" (1986)

Актор Генрі Кавілл, який відправився на лікарняний після травми на зніманнях “Горця”, додав у соцмережі нові фото, що порадували фанів потенційним першим поглядом на образ Коннора Маклауда і відсиланням до серіалу Warhammer 40 000 від Amazon.

На перший погляд, це звичайне домашнє селфі на додаток до знімка травмованої ноги. Якби не нова зачіска: Кавілл, який зазвичай носить значно коротше волосся, відростив його нижче підборіддя. Зважаючи на те, що “Горець” цього місяця перейшов на стадію передпродакшену, можна припустити, що цей образ призначається спеціально для фільму.

"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40,000 від Amazon"Лікарняне фото" Генрі Кавілла містить натяк на образ "Горця" і пасхалку до серіалу Warhammer 40,000 від Amazon

“Горець” — це рімейк фільму Рассела Малкахі 1986 року з Крістофером Ламбертом і Шоном Коннері в головних ролях, який зобразив кульмінацію давньої битви між безсмертними воїнами, що розгорталася через переплетені сюжетні лінії минулого та сьогодення. У рімейку Кавілл грає шотландського горця Коннора Маклауда, що виявляє свою належність до таємничої раси безсмертних істот, які готові “рубати одне одного тисячоліттями”, аж поки не лишиться один.

Керує перезапуском режисер “Джона Віка” Чад Стахелськи, а серед решти акторського складу з’являються Рассел Кроу (Рамірес), Дейв Батіста (Курган), Маріса Абела, Карен Гіллан та Макс Чжан. Тижнем раніше до проєкту приєднався Джимон Гонсу, тим самим возз’єднавши бійцівський дует “Гладіатора” 2000-х років. Очікувалось, що до кінця року “Горець” увійде в активну стадію знімань, але їх відклали щонайменше до січня через травму Кавілла.

“Горець” забирає всю мою увагу!”, — говорив Кавілл у серпні. “Проєкт, яким я надзвичайно схвильований. Грати цього персонажа весело, і мені подобається працювати з Чадом Стахелськи. Він дуже талановита людина”.

Утім, якщо уважніше пригледітись до другого знімку, то можна помітити, що не лише “Горець” захопив увагу актора: на журнальному столику розташувалось стопка книг і документації Warhammer. Кавілл, як відомо, є виконавчим продюсером відповідного майбутнього серіалу від Amazon.

“Втілення Warhammer у життя — це здійснення мрії”, — заявляв раніше Генрі. “Але це дуже відрізняється від того, що я робив раніше, у тому сенсі, що я раніше не тримав у руках керма. Це дуже складний IP, і саме це мені в ньому подобається. Труднощі, пов’язані з тим, щоб втілити на папері все так, щоб належним чином врахувати складність, хитрощі й нюанси — це виклик, який мені дуже подобається”.

Але чи може допис Кавілла в соціальних мережах натякати на те, чого очікувати від його кіновсесвіту Warhammer 40 000? Деякі фанати вважають, що так. Перш за все їм впав у очі текст до настільної гри Horus Heresy — по суті, передісторії, що відбувалася за 10 000 років до нинішнього сетингу і показує, як Імператор опинився на Золотому троні.

Якщо саме ця історія послугує початком для серіалу, то для творців це стане великим викликом. Війна тут охоплювала цілу галактику і була епічною за масштабом, включаючи битви, що руйнували планети. Можливо, йдеться про бюджетні витрати рівня “Перснів влади”, який поки утримує звання найдорожчого серіалу в історії. Що ж Amazon  має шанс перебити власний рекорд.

Netflix витратив на серіал “Відьмак” та спінофи близько $1 млрд, четвертий сезон — найдорожчий

Джерело: Games Radar, IGN

