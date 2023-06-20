Новини Пристрої 20.06.2023 о 18:25

Майбутній компактний флагман Asus Zenfone 10 засвітився на нових рендерах – йому приписують SoC Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ ОЗП та сховище до 512 ГБ

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Вадим Карпусь

Автор новин

Очікується, що наступного тижня Asus анонсує свій новий компактний смартфон Zenfone 10. Ще до цього офіційного анонсу ми можемо ознайомитися з дизайном цього пристрою завдяки рендерам, наданим інсайдером Еваном Блассом.

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Судячи з зображень, дизайн Asus Zenfone 10 не зазнав будь-яких значних змін порівняно з попередником. Новинка матиме таку ж подвійну камеру зі світлодіодним спалахом, такий же виріз у верхньому лівому куті дисплея і таке саме положення регулятора гучності праворуч, як і у Zenfone 9. Також можна бачити, що Zenfone 10 буде доступний у чорному, червоному, синьому, білому і зелені кольори. У Zenfone 9 зеленого варіанта не було.

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Що стосується технічних характеристик, Zenfone 10 містить процесор Snapdragon 8 Gen 2. Згідно з наявною інформацією, пристрій оснащений оперативною пам’яттю об’ємом 16 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 256 або 512 ГБ. Також очікується наявність 200-мегапіксельної основної камери, батареї місткістю 5000 мАг та підтримки швидкої зарядки потужністю 67 Вт.

Офіційний анонс смартфона Asus Zenfone 10 очікується 29 червня.

Джерело: phonearena


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