Наступна частина Civilization знаходиться у розробці – заява нової голови Firaxis Games Хізер Хейзен

Наступна Civilization знаходиться у розробці студії Firaxis Games – цю інформацію підтвердила материнська компанія Take-Two Interactive. Новина з’явилася через шість років після запуску Civilization 6, яка мала успіх у критиків та комерційний успіх на п’яти платформах. Мова про дату виходу або хоча б приблизні терміни поки не йдеться.

Take-Two і 2K Games оголосили про розробку в пресрелізі, також повідомивши про призначення Хізер Хейзен на посаду голови студії Firaxis та про звільнення давнього розробника Джейка Соломона. Раніше Хазен була головним операційним директором Firaxis Games. Ед Біч залишиться креативним директором наступної Civilization. Біч керував Civilization 6 та був дизайнером Civilization 5 2010 року.

«Я дуже рада можливості продовжити легендарну спадщину студії, починаючи з оголошення про те, що Firaxis розробляє наступну ітерацію легендарної франшизи Civilization, – йдеться у заяві Хазен. — Мені пощастило, що я працюю з одними з найкращих розробників у нашій галузі, і ми маємо плани підняти франшизу Civilization на нові захопливі висоти для наших мільйонів гравців у всьому світі. Крім того, ми продовжимо підтримувати Marvel’s Midnight Suns контентом після запуску та вивчаємо нові творчі проєкти для наших команд».

Шоста гра франшизи Civilization, створеної Сідом Мейєром у Microprose понад 30 років тому, вийшла восени 2016 року. До гри було випущено два розширення – Rise and Fall і Gathering Storm, а також інший завантажуваний контент. За даними Take-Two, на сьогодні було продано понад 65 млн копій Civilization 6.

Джерело: Polygon