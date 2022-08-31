Netflix випустив NSFW-трейлер Cyberpunk: Edgerunners — аніме-серіал від студії Trigger вийде вже 13 вересня

Cyberpunk: Edgerunners вийде вже зовсім скоро: Netflix підтвердив, що аніме-спіноф, який базується на всесвіті гри CD Projekt Red, вийде через два тижні — 13 вересня. Заразом онлайн-кінотеатр опублікував дуже видовищний NSFW-трейлер гаряче очікуваної багатьма адаптації, який містить сцени жорстокості з ріками крові та наготи. Також трейлер має сильний стробоскопічний вплив і не рекомендується до перегляду людьми з підвищеною світлочутливістю, особливо тими, хто страждає на епілепсію.

Якщо ж ніщо з цього вас бентежить, то ласкаво просимо до перегляду.

NSFW-трейлер Cyberpunk: Edgerunners в оригіналі японською (з англійськими субтитрами)

Аніме-спіноф, що базується на всесвіті гри CD Projekt Red, вперше анонсували у 2020 році. Він розповість історію про вуличного хлопця — Девіда Мартінеса, який намагається вижити в місті майбутнього Найт-Сіті, одержимому технологіями та модифікаціями тіла. Загалом у серіалі 10 епізодів тривалістю 30 хвилин кожен.

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За адаптацію відповідала відома японська студія Trigger (Це та сама команда, що подарувала нам такі шедеври як Promare, Little Witch Academia та Kill la Kill). Музику написав Акіра Ямаока (Silent Hill). Також в проєкті беруть участь інші талановиті люди — режисер Хіроюкі Імаісі, а також письменники Масахіко Оцука та Йосікі Уса.

Якщо бажаєте більше дізнатися більше про Cyberpunk: Edgerunners, можете переглянути також попередні трейлери — 1 та 2.

Cyberpunk: Edgerunners — чергове і, вочевидь, не останнє поповнення бібліотеки анімаційних серіалів Netflix за іграми, яка невпинно зростає — раніше в онлайн-кінотеатрі вийшли такі гучні релізи, як Castlevania, Dota: Dragon’s Blood, Arcane, The Cuphead Show. Також можна згадати Tekken: Bloodline — аніме, що розповість розширену історію Tekken 3, де головним героєм є Джин Казама, вийде 18 серпня.