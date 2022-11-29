NVIDIA припиняє випуск відеокарт GeForce RTX 2060 та GTX 1660 — ЗМІ

Джерело BoardChannels підтвердило зняття з виробництва відеокарт середнього сегменту, заснованих на архітектурі Turing. Обидва графічні процесори схожі між собою, з тією різницею, що серія RTX 2060 підтримувала трасування променів та апаратне прискорення DLSS, а серія GTX 1660 була позбавлена ​​цих можливостей.

NVIDIA RTX 2060 – продукт 2019 року, який за час свого існування зазнав багато оновлень, починаючи з випуску карток SUPER лише через півроку після старту аж до виходу торішньої версії з пам’яттю 12 ГБ. Відеокарти GTX 1660 та 1660 SUPER були випущені з різницею у три місяці. В даний час покупці переключили увагу на серію RTX 30 та недорогі відеокарти AMD Radeon RX 6600.

BoardChannels стверджує, що NVIDIA підтвердила припинення виробництва RTX 2060 та GTX 1660, включаючи усі модифікації цих карток. Ультрабюджетні відеокарти GTX 1650 та GTX 1630 поки що не «скасовані». У партнерів компанії все ще є надлишкові запаси, проте незрозуміло, чи припинила NVIDIA їхнє виробництво.

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Поточна лінійка продуктів NVIDIA включає графічні процесори GeForce RTX 3050 та RTX 3060 з 8 ГБ пам’яті. Ці карти, як і раніше, переоцінені і продаються у Європі та США за орієнтовними цінами $285 і $335. Зниження цін на них можливе лише з появою аналогів покоління Ada Lovelace.

Джерело: VideoCardz