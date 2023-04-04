NVIDIA RTX 3060 у березні посунула GTX 1650 у топі Steam, ставши найпопулярнішою відеокартою з часткою 10,67% та приростом 6,31% за місяць

Відсоток відеокарт NVIDIA у Steam відчутно зріс у березні 2023 року, пропорційно зменшуючи частку конкурентів. Згідно зі свіжою статистикою 82,63% із майже 135 млн гравців використовують «зелені» графічні адаптери. Зростання особливо примітне на тлі того, що останні півтора року частка NVIDIA стабільно трималася на рівні 75-76%. Не в останню чергу це заслуга RTX 3060, що стала найпопулярнішою відеокартою – її частка зросла до 10,67%, отримавши приріст 6,31%.

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Відеокарти AMD використовують лише 10,82% відвідувачів Steam. Зворотно пропорційно картам NVIDIA, частка “червоних” зменшилася зі звичайних 14-15%. Відсоток відеокарт Intel знизився з 8-9% до 6,3%.

NVIDIA GeForce RTX 3060 змінила GTX 1650 як найпопулярнішу відеокарту. При цьому її частка набагато вище набагато вище, ніж в 1650 (6,12% наприкінці лютого). Ціна RTX 3060 також набагато вища, ніж у GTX 1650. Тенденція показує готовність геймерів платити за потужнішу графіку та комфортну гру, при цьому обираючи найбільш адекватне поєднання ціни та продуктивності. Це бажання гравців зустрілося зі зниженням цін на RTX 3060 в останні місяці, зумовленим крахом майнінгу та розпродажем значних запасів цих відеокарт.

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У 2016 році GeForce GTX 970 стала останньою картою серії 70, що посіла перше місце. З того часу такі карти як GTX 1060, RTX 2060, GTX 1650/1660, а тепер і RTX 3060 були найбільш популярними варіантами.

Відеокарти вищого класу, GeForce RTX 3070 і RTX 3080, також фігурують у десятці найпопулярніших. Про появу в топі RTX 40 говорити поки зарано, враховуючи відсутність бюджетних представників нового покоління та досить високу вартість відеокарт, що вже вийшли. Дискретні графічні адаптери AMD навіть близько не підбираються до топа, а найпопулярнішою «червоною» відеокартою є вбудована у процесор графіка.

Інша примітна тенденція березня – відчутне зростання частки процесорів Intel у Steam. Останніми роками вона повільно, але неухильно знижувалася з 69-68 до 66%, але у березні зросла до 74,5%.

Значно зросла тактова частота процесорів користувача. У березні найпопулярнішими стали чипи з частотою 2,7-2,99 ГГц – 25,6% від загальної кількості з разючим приростом 12,13%.

Минулий місяць також відзначився зростанням кількості 6-ядерних процесорів. Зараз вони працюють у 42,58% користувачів Steam, що на третину вище за звичайні для них 31-32%. Зростання відбулося в основному коштом кількості 4-ядерних CPU – геймери поступово переходять на потужніші конфігурації. Невелике падіння також зазнали 8-ядерних та 2-ядерних процесорів.

Очевидно, що користувачі вибирають потужніші процесори, проте їхня симпатія поки не на стороні AMD