Nvidia запустила технологію «цифрових двійників» Omniverse на Apple Vision Pro

Omniverse — це корпоративна платформа Nvidia, яка дозволяє програмістам створювати цифрові копії об’єктів і місць та аналізувати, як вони виглядатимуть чи поводитимуться у реальному світі.

Наприклад, можна створити цифрову копію фабрики у цифровому просторі перед її будівництвом, аби визначити як і де розташуються працівники. За допомогою окремих датчиків, які збирають дані про роботу підприємства, розробники також можуть модифікувати симуляцію для більшої точності, що може зекономити компаніям багато грошей.

Тепер розробники зможуть використовувати інструменти Omniverse в налаштуваннях AR/VR через гарнітуру Apple Vision Pro. Новий програмний каркас, побудований на Omniverse Cloud API, дозволяє легко надсилати універсальні описи сцен програм для створення контенту в Nvidia Graphics Delivery Network — глобальну мережу центрів обробки даних із підтримкою графіки, які можуть передавати розширений 3D-досвід на Apple Vision Pro (це та сама мережа, яку Nvidia створила для хмарної ігрової мережі GeForce Now).

«Apple Vision Pro — це перший неприв’язаний пристрій, який дозволяє корпоративним клієнтам виконувати свою роботу без компромісів», — сказав у заяві Рев Лебаредіан, віцепрезидент Nvidia з моделювання.

У демонстрації Nvidia показала інтерактивну цифрову копію автомобіля, відтворену на дисплеї високої роздільної здатності Apple Vision Pro, із програмою-конфігуратором, розробленим студією CGI Katana на платформі Omniverse. Окрім того, що можна перемикатись між параметрами кольорів та оздоблення автомобіля чи навіть увійти в середину, можна збільшувати чи зменшувати його розміри і якість від цього не страждала (як правило, якість візуальних зображень на Apple Vision Pro обмежена через обсяг пам’яті — 8 або 16 ГБ).

Джерело: venturebeat

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