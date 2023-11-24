«Перший код» ─ фільм про українське IT за перший вікенд прокату зібрав майже 1 млн грн. Це рекорд для документалок

16 листопада в український прокат вийшов документальний фільм про становлення української IT-індустрію «Перший код». Фільм дуже зацікавив українських глядачів, і за результатами першого вікенду прокату він став рекордсменом серед документалок, що виходили в кінотеатрах України.

Зазначається, що протягом перших днів прокату фільм «Перший код» зібрав у прокаті на 83% більше коштів, ніж попередній рекордсмен «20 днів у Маріуполі». Про це свідчать дані кінодистриб’ютора B&H Film Distribution. Хоча загальні касові збори стрічки про облогу Маріуполя наразі переважають показники конкурентів з резульатом понад 2 млн грн.

За підрахунками Forbes, бокс-офіс «Першого коду» складає близько 973 тис. грн. Результат першого вікенду документального фільму «20 днів у Маріуполі» – понад 531 тис. грн.

«Таке кіно допомагає українцям об’єднуватися», – переконаний продюсер «Першого коду» Владислав Савченко. «У фільмі ми змогли примирити конкурентів на підставі аутсорсингу, аутстафінгу та продуктових компаній. Це одна велика сім’я, яка, об’єднавшись, може досягти більшого».

Герої «Першого коду» – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, президент найбільшої IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей, віцепрезидент EPAM Юрій Антонюк, засновник стартапу 3DLOOK Вадим Роговський, засновник Netpeak GroupАртем Бородатюк, співзасновник і CTO Uklon Віталій Дятленко, співзасновник і CEO Sigma SoftwareВалерій Красовський та інші.

Пропонуємо ознайомитися з рецензією фільму «Перший код» в одному з попередніх матеріалів.

Джерело: forbes