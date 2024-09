Перший погляд на Tesla Robotaxi – авто вже помітили на майданчику Warner Bros.

Як очікується, Tesla нарешті представить свій довгоочікуваний новий автомобіль Robotaxi на заході 10 жовтня в Warner Bros Studio. Спочатку презентація була запланована на серпень. Але її відклали через те, що Ілон Маск вимагав «важливої зміни дизайну передньої частини».

Напередодні презентації 10 жовтня було помічено Robotaxi, що блукає по майданчику Warner Bros. Як можна бачити на зображенні нижче, автомобіль сильно закамуфльований. Проте певне враження про нього можна скласти.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot.

We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk

— Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024