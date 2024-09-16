Перший погляд на Tesla Robotaxi – авто вже помітили на майданчику Warner Bros.

Як очікується, Tesla нарешті представить свій довгоочікуваний новий автомобіль Robotaxi на заході 10 жовтня в Warner Bros Studio. Спочатку презентація була запланована на серпень. Але її відклали через те, що Ілон Маск вимагав «важливої зміни дизайну передньої частини».

Напередодні презентації 10 жовтня було помічено Robotaxi, що блукає по майданчику Warner Bros. Як можна бачити на зображенні нижче, автомобіль сильно закамуфльований. Проте певне враження про нього можна скласти.

🚨BREAKING 🚨

Woah Tesla is testing this heavily camouflaged Cybercab robotaxi on the Warner Brothers lot. We’ll see the reveal on 10/10! pic.twitter.com/DDpR3hKLJk — Matthew Donegan-Ryan (@MatthewDR) September 13, 2024

Існує дуже очевидна відмінність між цим реальним автомобілем і рендером, який циркулював в інтернеті протягом останніх кількох місяців. Справжня машина, схоже, має чотири колеса, тоді як на рендері було лише три. Так що це точно прогрес.

Robotaxi — це найновіша надія Tesla. Раніше це був Cybertruck — дивовижний дизайн якого створював і підтримував ажіотаж протягом багатьох років, які знадобилися від анонсу до появи на дорогах. Постійний ажіотаж означає постійне зростання цін на акції, принаймні для Tesla. Тому компанії вкрай необхідна нова хайпова тема для постійного згадування в ЗМІ та привертання уваги.

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Безсумнівно, компанія хоче відтворити той самий рівень ажіотажу з Robotaxi – можливо, також дивовижним дизайном, але точно не в такому ступені, як Cybertruck. І все ж тут сама ідея продукту є найбільш дивовижною – роботизоване автоматизоване таксі. Менш ніж через місяць ми побачимо, наскільки це насправді близько реальності.

Джерело: arenaev