Новини Пристрої 09.09.2023 о 08:30

Повний перелік процесорів Intel Core 14-го покоління Raptor Lake Refresh від інсайдера

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

У цьому місяці Intel збирається представити лінійку процесорів Core 14-го покоління (Raptor Lake Refresh). Інсайдер YuuKi_AnS опублікував повну специфікацію майбутнього сімейства чипів – всього у списку 26 процесорів.

Якщо вказані характеристики виявляться точними, наступна лінійка Intel Core 14 пропонуватиме процесори від 2 до 24 ядер. Список починається з Intel 300, який має двоядерну конфігурацію та TDP 46 Вт, але не має можливості підвищення частот під час навантаження. Лінійка доповнена серією чотириядерних процесорів Core i3, при цьому Core i3-14100 також не має підтримки прискорення.

На рівні Core i5 можна очікувати конфігурації з 6P+4E або 6P+8E. Автор витоку припускає, що наявні тестові зразки демонструють різні конфігурації – i5-14400 може мати 10 або 14 ядер. Точно не відомо, які специфікації Intel зрештою прийме для остаточної лінійки.

Intel Core 14-го покоління Raptor Lake Refresh

Усі Raptor Lake Refresh підтримуватимуть пам’ять DDR4 та DDR5. Ймовірно, що виробники в основному зосередяться на пам’яті DDR5 для цього покоління. За останній рік ціни на пам’ять DDR5 помітно знизилися.

Чутки про можливу підтримку пам’яті DDR5-6400 JEDEC в новій серії не підтвердилися. Натомість лінійка Core 14-го покоління за замовчуванням матиме ту саму швидкість 5600 МТ/с, але підтримуватиме набагато швидшу пам’ять.

Очікується, що Intel представить Core 14-го покоління 19 вересня на заході Innovation. Однак ця дата означає представлення моделей K та KF, тоді як інші планується запустити на початку наступного року – як правило, Intel анонсує їх на CES у січні. Якщо чутки справдяться, модель i9-14900KS також може з’явитися пізніше, можливо, наприкінці першого кварталу.

Intel Core 14-го покоління – модельний ряд та всі відомі характеристики на цей момент

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Повний перелік процесорів Intel Core 14-го покоління Raptor Lake Refresh від інсайдера
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Джерела: VideoCardz, Wccftech

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