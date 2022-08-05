ПриватБанк: у липні українці більше витрачали на ліки, електроніку, ресторани та пальне

У липні в порівнянні з червнем український споживчий ринок майже повністю оговтався від падіння перших місяців війни. За даними статистики розрахунків банківськими картками у мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат картками покупок в торгівлі зросла на 5,9% до 199 млн транзацій. Обсяги сплачених безготівково товарів за місяць збільшилися на 7,7% до 48,4 млрд грн.

“Те, що у липні українці на 10 млн покупок білтше сплатили банківськими картками, це результат стабільної роботи мережі еквайрингу банку, – каже Євген Заіграєв, керівник Дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку. – Головне, що малий бізнес продовжує відновлювати свою роботу – 56% всього обороту безготівкових оплат в мережі банку це невеликі магазини по всій країні, доля обороту в яких щомісяця збільшується”.

Активний розвиток безготівкової мережі дає зростання обсягів оплат картками у підприємств малого бізнесу на 10,8% до 27,1 млрд грн. Великі національні торгові мережі отримали безготівкових оплат на 11,6% більше, ніж у червні – 21,3 млрд грн. Загалом на сьогодні в мережі банку працює 203 тисячі POS-терміналів, за місяць їх побільшало на 6,7 тисяч.

У липні продовжили зростати витрати українців на харчі – оплати картками у продовольчих магазинах зросли на 9,7% до 24 млрд грн. Загалом купівля продуктів харчування становить понад 49% безготівкових витрат українців.

За місяць відчутно зросли карткові витрати на кафе та ресторани (19% до 3,4 млрд грн), покупки ліків (14,5% до 2,7 млрд грн), електроніки і побутової техніки (16% до 3,2 млрд грн) та витрати на пальне (12,1% до 2,3 млрд грн).