Проста заміна дзеркал на 40% знизила вартість теплової сонячної електроенергії

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Дослідники з Університету Південної Австралії розробили легкі пластикові дзеркала, що можуть допомогти знизити вартість теплової сонячної енергії на 40%.

Зазначається, що початково ця технологія розроблялась для автівок у якості дзеркал заднього виду. Однак наразі вона може виявитись корисною у сільському господарстві, на промислових підприємствах, для скорочення витрат на обробку грунту, сушки зерна, опріснення води та у інших процесах.

Навідміну від сонячних фотоелектричних панелей, теплові установки збирають сонячне тепло, а не світло. Потім відбивачі нагрівають теплоприймач, який перетворює сонячне випромінювання безпосередньо на теплову енергію.

Австралійські науковці використали пластикові дзеркала виробництва UniSA, які на 50% легше за скляні і можуть складатись. Спеціальне покриття з алюмінію та кремнію забезпечує цим дзеркалам високу відбиваючу здібність.

У рамках випробувань будуть перевірятись дві моделі. Кожна з них матиме 16 таких дзеркал. Випробування будуть проходити на території Vineyard of the Future при університеті Charles Sturt University — майданчику, що спеціалізується на інноваційних технологіях у виноробстві.

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«Ми спостерігаємо рекордні ціни на викопне паливо та зростаючий тиск на промисловість у плані декарбонізації. Це концентроване сонячне теплове рішення унікально підходить для спекотного, сухого клімату Австралії та пропонує життєздатний шлях до технологічного тепла з нульовими викидами», — наголошує професор-розробник технології з UniSA Колін Холл.

Ця робота є продовженням минулорічного проєкту у Китаї, в рамках якого були побудовані дві вежі, оточені дзеркалами, встановленими у концентричних колах, що перекриваються, і здатні прямувати за рухом Сонця, відбиваючи світло на будь-яку з веж. Це дозволило збільшити ефективність генерації теплової сонячної енергії на 24%.

«Промислове, технологічне виробництво тепла становить приголомшливі 25% світового споживання енергії та 20% викидів CO 2 . Такі інновації можуть допомогти нам задовольнити ці потреби, не навантажуючи навколишнє середовище занадто сильно», — підкреслила керівниця проєкту UniSA, доктор Марта Джейн.

Джерело: Університет Південної Австралії; New Atlas

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