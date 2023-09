Провідний програміст Cyberpunk 2077: Phantom Liberty налякав гравців необхідністю перевірки охолодження ПК перед релізом оновлення гри та доповнення

Провідний програміст CD Projekt Red Філіп Пьєрщинський порадив гравцям перевірити охолодження власних ПК перед релізом Cyberpunk 2077: Phantom Liberty та підтвердив оновлені системні вимоги гри. Його перший пост в X викликав в багатьох хвилювання, другим він спробував «охолодити» ситуацію.

Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems 😉https://t.co/TWOAkP0ONu

— Filip Pierściński (@FilipPierciski) September 11, 2023