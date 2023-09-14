Провідний програміст Cyberpunk 2077: Phantom Liberty налякав гравців необхідністю перевірки охолодження ПК перед релізом оновлення гри та доповнення

Провідний програміст CD Projekt Red Філіп Пьєрщинський порадив гравцям перевірити охолодження власних ПК перед релізом Cyberpunk 2077: Phantom Liberty та підтвердив оновлені системні вимоги гри. Його перший пост в X викликав в багатьох хвилювання, другим він спробував «охолодити» ситуацію.

Before release CP2077 2.0 and PL please check conditions of your cooling systems in PC. We use all what you have, so workload on CPU 90% on 8 core is expected. To save your time please run Cinebench or similar and check stability of your systems 😉https://t.co/TWOAkP0ONu — Filip Pierściński (@FilipPierciski) September 11, 2023

«Перед релізом CP2077 2.0 та PL перевірте стан систем охолодження ваших ПК. Ми використаємо все, що у вас є – очікуйте робоче навантаження 90% на 8-ядерному процесорі. Щоб заощадити час, будь ласка, запустіть Cinebench або аналог та перевірте стабільність своїх систем».

Після такої заяви гравці почали хвилюватися, чи працюватиме Phantom Liberty на їхніх системах, на яких до того «бігав» Cyberpunk 2077, та більше – чи не спричинить оновлення гри несправностей та виходу компонентів ПК з ладу. У відповідях на подібні запитання Пьєрщинський наголосив, що гра все ж не буде створювати такого ж навантаження, як синтетичний тест, але підвищене навантаження за умов недостатнього охолодження може спричинити троттлінг і падіння продуктивності у грі. Наполегливі та масові хвилювання змусили його опублікувати наступний пост.

Follow-up to my previous tweet. My intention was to highlight the need to maintain your cooling systems and check them regularly. Neither Cyberpunk 2077 after 2.0 nor Phantom Liberty will melt your PCs. Game will perform well on recommended hardware. https://t.co/o2lNwZAFle pic.twitter.com/LmBePDfhY5 — Filip Pierściński (@FilipPierciski) September 12, 2023

«Доповнення до мого попереднього твіту. Моїм наміром було наголосити на необхідності підтримувати ваші системи охолодження та регулярно їх перевіряти. Ні Cyberpunk 2077 після версії 2.0, ні Phantom Liberty не розплавлять ваші ПК. Гра добре працюватиме на рекомендованому обладнанні».

Розширення Phantom Liberty приносить дещо підвищені мінімальні системні вимоги до Cyberpunk 2077, котрі були опубліковані ще в червні. CD Projekt тоді повідомила, що нові мінімальні специфікації «краще репрезентують мінімальну конфігурацію ПК, необхідну для запуску гри з роздільною здатністю 1080p, зберігаючи в середньому 30 FPS на низьких налаштуваннях».

Між випуском оригінальної Cyberpunk 2077 та доповненням Phanom Liberty – близько трьох років, а це дуже багато часу для змін на ринку апаратного забезпечення ПК.

Джерело: PC Gamer