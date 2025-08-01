Новини IT-бізнес 01.08.2025 comment views icon

Звіт Apple за Q3 2025: вийшов тримільярдний iPhone, втрата $800 млн через нові мита, прибуток +10%

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Андрій Русанов

Редактор новин

Звіт Apple за Q3 2025: вийшов тримільярдний iPhone, втрата $800 млн через нові мита, прибуток +10%
CEO Apple Тім Кук / Depositphotos

Фінансовий звіт Apple за третій квартал 2025 року відображає бурхливі зміни у світі, зокрема, митні. Загалом звіт позитивний, а акції Apple після нього зросли.

Згідно зі звітом, компанія отримала дохід у розмірі $94,04 млрд — на 10% більше, ніж в тому ж кварталі минулого року, з очікуваними на цей квартал $89,22 млрд. З них $44,58 млрд принесли iPhone, $8,05 млрд — всі комп’ютери Mac; трохи менше, $6,58 млрд, дали iPad, а решта електроніки принесла $7,4 млрд; третьою за розміром статтею доходу стали послуги ($27,42 млрд). При цьому чистий прибуток Apple склав $23,43 млрд.

“Сьогодні Apple з гордістю повідомляє про рекордний квартальний дохід у червні, який демонструє двозначне зростання продажів iPhone, Mac та послуг, а також зростання по всьому світу, у кожному географічному регіоні. На WWDC25 ми з радістю представили новий чудовий дизайн програмного забезпечення, який охоплює всі наші платформи, а також анонсували ще більше чудових функцій Apple Intelligence”, — зазначив голова компанії Тім Кук.

Цей квартал відзначився знаменною подію — Apple випустила свій тримільярдний iPhone. Під час сьогоднішньої розмови з аналітиками Тім Кук повідомив, що компанія з моменту запуску iPhone у 2007 році відвантажила 3 млрд апаратів. Нагадаємо, Apple випустила мільярдний iPhone у липні 2016 року, через дев’ять років після виходу першого. Тоді Кук назвав iPhone «одним з найважливіших, найуспішніших продуктів в історії, що змінили світ». Невідомо, коли відвантажила свій двохмільярдний iPhone, але аналітики вважають, що це сталося приблизно у вересні 2021 року.

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Але Apple працює у реальному світі, де трапляються не тільки приємні речі. Тім Кук розповів, як тарифна війна США впливає на бізнес компанії, а також чого очікувати протягом наступного кварталу.

“За червневий квартал ми понесли витрати, пов’язані з тарифами, приблизно на $800 млн. За [майбутній] вересневий квартал, враховуючи поточні глобальні тарифні ставки, політику та впливи протягом решти кварталу, і відсутність нових мит, ми оцінюємо, що наші витрати збільшаться приблизно на $1,1 млрд”.

Втім навіть це не так погано, як могло бути. Минулого кварталу компанія оприлюднила прогноз впливу мит у розмірі $800 млн, отже Apple заощадила $100 млн. Компанія не повідомляє які саме продукти, регіони чи напрямки діяльності постраждали найбільше. Але відомо, що Apple вдалося зупинити спад у Китаї, де дохід зріс на 4%. Кількість користувачів iPhone у материковому Китаї стала рекордною (Тім Кук не сказав, якою саме).

“iPhone складав трійку найкращих моделей у міському Китаї, що є надзвичайним показником. Також, якщо подивитися на інші продукти, Mac, iPad та Watch, більшість покупців, які купують у материковому Китаї, були новими для цього продукту”

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Фінансовий директор Кеван Парекх також зазначив, що протягом кварталу iPhone був найпопулярнішою моделлю в США, міському Китаї, Великій Британії, Австралії та Японії протягом червневого кварталу. За його словами, продажі зросли скрізь, особливо в Європі, Великому Китаї та решті Азійсько-тихоокеанському регіоні. Після публікації звіту акції Apple зросли на 3%.

Джерело: 9to5mac

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