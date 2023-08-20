Чутки про Apple iPhone 15 Ultra повертаються – він отримає 10x оптичне збільшення

Перші дані про Apple iPhone 15 розповідали, що найдорожча нова модель буде називатися iPhone 15 Ultra. Згодом інсайдери та журналісти знову почали вживати назву iPhone 14 Pro Max. За найновішими даними, Ultra повертається і матиме покращену камеру.

Курс Fullstack Web Development. Володій навичками розробки як на фронтенді, так і на бекенді. За такими фахівцями черга в компаніях! Отримати інформацію про курс

Ендрю О’Хара з AppleInsider з посиланням одразу на кілька джерел стверджує, що топова модель справді називатиметься iPhone 15 Ultra. Нібито Apple планує більш суттєву різницю у характеристиках між моделями та використовуватиме для більшої моделі ім’я Ultra замість Pro Max.

Раніше очікувалося, що iPhone 15 Ultra матиме перископічний телеоб’єктив з оптичним збільшенням від 5x-6x, але О’Хара стверджує, що телефон матиме 10x – натяк на конкуренцію з Samsung Galaxy S23 Ultra, лідером у можливостях оптичного збільшення. Невідомо, як саме буде реалізований 10-кратний зум, але є припущення про об’єктив з двома змінними режимами масштабування.

Ще з початку року було відомо, що Apple iPhone 15 Ultra отримає дисплей, яскравіший ніж у Pro. Окрім цього, зуму камери та більших розмірів, невідомо про якісь інші їхні відмінності. Інші дані О’Хари збігаються з попередніми повідомленнями про титанову раму в iPhone 15 Pro та 15 Ultra, кнопку дії замість перемикача звуку та 3 нм чип A17 Bionic.

Назва Apple iPhone 15 Ultra має підкреслити вищий статус моделі та, ймовірно, виправдати очікуване підвищення ціни на $200.

Джерело: Phone Arena