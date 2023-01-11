Samsung підтвердила анонс Galaxy S23 1 лютого — це буде перша «жива» презентація Galaxy Unpacked за три роки

Samsung проведе презентацію Galaxy Unpacked 1 лютого. Компанія офіційно підтвердила дату, яку випадково розкрила кілька днів тому. Захід відбудеться у Masonic Auditorium в Сан-Франциско – це буде перша «жива» презентація за три роки. У Samsung не розповіли, що саме буде анонсовано, але майже напевно це буде серія флагманських смартфонів Galaxy S23.

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Компанія запроваджує заохочення попереднього замовлення ще не названого пристрою. Забронювавши один пристрій, покупець отримує $50 кредиту у магазині Samsung, при замовленні двох можна отримати таким же чином $100. Попереднє замовлення не включає жорстких зобов’язань купити “те, не знаю що”, якщо ви вирішите, що пристрій вам не потрібний.

Раніше стало відомо, що ті, хто оформив попереднє замовлення на те, що може бути Galaxy S23, отримають як бонус навушники Galaxy Buds2 Pro – інформацію про це опублікував естонський офіційний сайт.

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Захід Galaxy Unpacked пройде 1 лютого о 20:00 за київським часом і транслюватиметься у прямому ефірі. За попередніми даними, смартфон Samsung Galaxy S23 отримає камеру на 200 МП у версії Ultra, що обіцяє стати однією з найкращих у світі, а також батарею на 5000 мА·ч.

Джерело: The Verge