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Samsung підтвердила анонс Galaxy S23 1 лютого — це буде перша «жива» презентація Galaxy Unpacked за три роки

Samsung підтвердила анонс Galaxy S23 1 лютого — це буде перша «жива» презентація Galaxy Unpacked за три роки

Samsung проведе презентацію Galaxy Unpacked 1 лютого. Компанія офіційно підтвердила дату, яку випадково розкрила кілька днів тому. Захід відбудеться у Masonic Auditorium в Сан-Франциско – це буде перша «жива» презентація за три роки. У Samsung не розповіли, що саме буде анонсовано, але майже напевно це буде серія флагманських смартфонів Galaxy S23.

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Компанія запроваджує заохочення попереднього замовлення ще не названого пристрою. Забронювавши один пристрій, покупець отримує $50 кредиту у магазині Samsung, при замовленні двох можна отримати таким же чином $100. Попереднє замовлення не включає жорстких зобов’язань купити “те, не знаю що”, якщо ви вирішите, що пристрій вам не потрібний.

Samsung Galaxy S23 Galaxy Unpacked

Раніше стало відомо, що ті, хто оформив попереднє замовлення на те, що може бути Galaxy S23, отримають як бонус навушники Galaxy Buds2 Pro – інформацію про це опублікував естонський офіційний сайт.

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Samsung Galaxy S23 Galaxy Unpacked

Захід Galaxy Unpacked пройде 1 лютого о 20:00 за київським часом і транслюватиметься у прямому ефірі. За попередніми даними, смартфон Samsung Galaxy S23 отримає камеру на 200 МП у версії Ultra, що обіцяє стати однією з найкращих у світі, а також батарею на 5000 мА·ч.

Samsung представить ноутбук Galaxy Book нового покоління разом із серією флагманських смартфонів Galaxy S23 у лютому 2023 року

Джерело: The Verge

 


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