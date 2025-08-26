Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "оновлений процесор", 600 ніт та 8000 мАг за €400

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung офіційно анонсувала планшет Galaxy Tab S10 Lite після кількох тижнів витоків і чуток. Компанія заявляє про використання “оновленого процесора” та “збільшеного обсягу пам’яті”.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 Lite отримав 10,9-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 2112х1320 пікселів. Він підтримує пікову яскравість у 600 ніт і має знижене випромінювання синього світла, щоб зменшити навантаження на очі під час тривалого використання.

Пристрій заснований на процесорі Exynos 1380, який використовувався у смартфоні Galaxy A54 ще у 2023 році. Пристрій також може бути оснащений оперативною пам’яттю обсягом 6 або 8 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. Ще є слот для встановлення карт пам’яті місткістю до 2 ТБ. На задній панелі розташувалась одиночна 8-мегапіксельна камера, а фронтальна камера ─ 5-мегапіксельна.

Живлення забезпечує батарея місткістю 8000 мА·год із підтримкою Super-Fast Charging. Ймовірно, йдеться про заряджання потужністю 45 Вт, хоча в офіційному пресрелізі Samsung це прямо не зазначено. Новинка підтримує бездротові стандарти зв’язку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 та 5G. Пристрій має розміри 165,8х254,3х6,6 мм та вагу 524 г. Samsung Galaxy Tab S10 Lite працює під управлінням Android 15.

У комплекті постачається S Pen. Програмне забезпечення планшета містить набір творчих інструментів для стилуса. Для пристрою окремо можна придбати клавіатуру Book Cover Keyboard. Вона має спеціальну клавішу Galaxy AI, яка забезпечує швидкий доступ до функцій штучного інтелекту. Крім того, користувачам буде доступна функція Google Circle to Search для пошуку контенту, Samsung Notes з розпізнаванням рукописних нотаток та математичних формул. На планшет попередньо встановлені застосунки Goodnotes (повна версія безкоштовно на 1 рік), Clip Studio Paint (пробний період на 6 місяців плюс 20% знижки на першу підписку), LumaFusion (66% знижки та 1 місяць безкоштовного доступу до пакету Creator Pass), Notion AI Plus (1 місяць пробного доступу), Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook та Picsart.

Ціна

Новий планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite доступний у трьох кольорах: сірому, сріблястому та коралово-червоному. Стартова ціна становить €400. Продаж розпочнеться 5 вересня.

Джерело: techpowerup, gsmarena