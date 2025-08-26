Новини Пристрої 26.08.2025 comment views icon

Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "оновлений процесор", 600 ніт та 8000 мАг за €400

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Samsung представила Galaxy Tab S10 Lite: "оновлений процесор", 600 ніт та 8000 мАг за €400
Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung офіційно анонсувала планшет Galaxy Tab S10 Lite після кількох тижнів витоків і чуток. Компанія заявляє про використання “оновленого процесора” та “збільшеного обсягу пам’яті”.

Характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 Lite отримав 10,9-дюймовий LCD-екран з роздільною здатністю 2112х1320 пікселів. Він підтримує пікову яскравість у 600 ніт і має знижене випромінювання синього світла, щоб зменшити навантаження на очі під час тривалого використання.

Пристрій заснований на процесорі Exynos 1380, який використовувався у смартфоні Galaxy A54 ще у 2023 році. Пристрій також може бути оснащений оперативною пам’яттю обсягом 6 або 8 ГБ та вбудованим сховищем місткістю 128 або 256 ГБ. Ще є слот для встановлення карт пам’яті місткістю до 2 ТБ. На задній панелі розташувалась одиночна 8-мегапіксельна камера, а фронтальна камера ─ 5-мегапіксельна.

Живлення забезпечує батарея місткістю 8000 мА·год із підтримкою Super-Fast Charging. Ймовірно, йдеться про заряджання потужністю 45 Вт, хоча в офіційному пресрелізі Samsung це прямо не зазначено. Новинка підтримує бездротові стандарти зв’язку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 та 5G. Пристрій має розміри 165,8х254,3х6,6 мм та вагу 524 г. Samsung Galaxy Tab S10 Lite працює під управлінням Android 15.

У комплекті постачається S Pen. Програмне забезпечення планшета містить набір творчих інструментів для стилуса. Для пристрою окремо можна придбати клавіатуру Book Cover Keyboard. Вона має спеціальну клавішу Galaxy AI, яка забезпечує швидкий доступ до функцій штучного інтелекту. Крім того, користувачам буде доступна функція Google Circle to Search для пошуку контенту, Samsung Notes з розпізнаванням рукописних нотаток та математичних формул. На планшет попередньо встановлені застосунки Goodnotes (повна версія безкоштовно на 1 рік), Clip Studio Paint (пробний період на 6 місяців плюс 20% знижки на першу підписку), LumaFusion (66% знижки та 1 місяць безкоштовного доступу до пакету Creator Pass), Notion AI Plus (1 місяць пробного доступу), Noteshelf 3, ArcSite, Sketchbook та Picsart.

Ціна

Новий планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite доступний у трьох кольорах: сірому, сріблястому та коралово-червоному. Стартова ціна становить €400. Продаж розпочнеться 5 вересня.

Джерело: techpowerup, gsmarena

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Samsung Exynos 2600 отримає охолоджувач всередині чипа
Перший тест Samsung Exynos 2600 — на 18% швидший за Snapdragon 8 Elite
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Samsung Galaxy S26: все, що відомо про серію на цей час
В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність — один бренд удвічі витриваліший за iPhone та Pixel
Samsung Galaxy Fold7 та Flip7 на понад $10 млн викрали у Лондоні
Samsung представила Galaxy Flip7 — більші екрани та батарея у тоншому корпусі за ціною від 50 тис. грн
Samsung Galaxy Fold7 витримав пісок, вогонь та згинання значно краще за попередника
OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам'яті тільки з LTE
Samsung оновлює лінійку — Galaxy S26 буде три, але без базової моделі
Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 отримав чип Xring O1 — можливості ноутбука та великий акумулятор
Samsung представила Galaxy Watch8 та Watch8 Classic — найтонший годинник та безель за ціною від 15 тис. грн
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Забули як виглядає iPhone? Apple випадково прорекламувала Samsung Galaxy Flip7 на своїй офіційній сторінці
Витоки Samsung Galaxy S26: NFC саме там, де потрібно, та оновлення камери Ultra
Представлений Samsung Galaxy Fold7 — тонший, легший, з більшими екранами та 200 МП камерою за ціною від 85 тис. грн
Apple iPhone на межі заборони у США — через дисплеї BOE, що порушують права Samsung
Xiaomi представила Redmi K80 Ultra та планшет K Pad — флагман за $360
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати