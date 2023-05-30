Sony випустить порт Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК 26 липня — це один з перших ексклюзивів PS5

Невдовзі після того, як датамайнер повідомив про майбутній реліз Ratchet & Clank: Rift Apart на ПК, Nixxes Software офіційно оголосила, що розробляє гру у співпраці з Insomniac Games. Ratchet & Clank буде доступна в Steam та Epic Games Store. Покупці, котрі оформили попереднє замовлення, отримають доступ до двох внутрішньоігрових предметів на початку проходження: набору Pixelizer Weapon та Carbonox Armor.

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«Версія Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК включає відбиття з трасуванням променів і вибором рівня якості та тіні з трасуванням променів для природного освітлення на відкритих майданчиках. Це дозволяє створювати реалістичні тіні з природними градієнтами», – розповів Джуліан Хейбрегтс із Nixxes Software у блозі PlayStation.

Крім RTX гра включатиме підтримку широких моніторів 21:9, 32:9 та 48:9, розблоковану частоту кадрів, підтримку DLSS 3, FSR 2 та XeSS, NVIDIA Reflex та DLAA. Ігровим процесом можна буде керувати мишею, клавіатурою або контролером DualSense.

Випущена для PS5 у червні 2021 року, Ratchet & Clank: Rift Apart з’явиться на ПК 26 липня.

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Джерело: VGC