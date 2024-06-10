Новини Наука та космос 10.06.2024 о 10:53 comment views icon

SpaceX добудовує Starfactory на космодромі в Бока-Чіка, щоб виготовляти по одній Starship на день

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Катерина Даньшина

Авторка новин

SpaceX добудовує Starfactory на космодромі в Бока-Чіка, щоб виготовляти по одній Starship на день

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Виробничий майданчик Starbase отримує розширення під назвою Starfactory, яке має допомогти планам SpaceX виготовляти щонайменше одну мегаракету на день.

Вартість будівництва Starfactory, яка займе 9 290 кв. м. заводських приміщень Starbase, сягає $100 млн.

Після надзвичайно успішного четвертого випробувального польоту Starship (обидва ступені вдалося приводнити),  Кейт Тайс, менеджер відділу розробки систем якості SpaceX заявила про плани виготовлення однієї такої ракети на день і майбутній вихід з виробничої лінії Starship Version 2.

Starbase з новою частиною Starfactory попереду. Фото: New Atlas
Starbase з новою частиною Starfactory попереду. Фото: New Atlas

Starship Version 2 призначена для легшого та масового виробництва (саме на новій Starfactory) і, за чутками, містить більше палива, має меншу суху вагу (без палива), а також більш надійна і має деякі аеродинамічні зміни (зокрема, в плавниках — один такий, як пам’ятаєте, фактично розплавився під час четвертого польоту).

На цьому таймлапсі можна побачити процес будівництва Starfactory у травні:

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Для Ілона Маска Starship в перспективі — космічний корабель, який перевозитиме людей на Марс, а NASA у першу чергу розраховує використовувати його, як місячний посадковий модуль, який доставить астронавтів на поверхню Місяця вперше з 1972 року. У найближчій перспективі SpaceX також планує використовувати Starship для розгортання наступного покоління інтернет-супутників Starlink.

Starship зрештою доведеться виконати ще чимало тестових польотів (лише у 2024 році Маск анонсував щонайменше 6), перш ніж розпочати реальну роботу (зокрема й виконати мету з приземлення обох ступенів на стартовий майданчик), однак загалом усі 4 польоти (і особливо останній) можна назвати успішними — тепер чекаємо на аналіз отриманих даних від команди SpaceX.

Джессі Андерсон, інженерний менеджер Falcon Structures Manufacturing SpaceX, оголосила, що кораблі та прискорювачі для наступних випробувань також вже побудовані.

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