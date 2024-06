SpaceX добудовує Starfactory на космодромі в Бока-Чіка, щоб виготовляти по одній Starship на день

Виробничий майданчик Starbase отримує розширення під назвою Starfactory, яке має допомогти планам SpaceX виготовляти щонайменше одну мегаракету на день.

Вартість будівництва Starfactory, яка займе 9 290 кв. м. заводських приміщень Starbase, сягає $100 млн.

Після надзвичайно успішного четвертого випробувального польоту Starship (обидва ступені вдалося приводнити), Кейт Тайс, менеджер відділу розробки систем якості SpaceX заявила про плани виготовлення однієї такої ракети на день і майбутній вихід з виробничої лінії Starship Version 2.

Starship Version 2 призначена для легшого та масового виробництва (саме на новій Starfactory) і, за чутками, містить більше палива, має меншу суху вагу (без палива), а також більш надійна і має деякі аеродинамічні зміни (зокрема, в плавниках — один такий, як пам’ятаєте, фактично розплавився під час четвертого польоту).

Note, a newer version of Starship has the forward flaps shifted leeward. This will help improve reliability, ease of manufacturing and payload to orbit.

На цьому таймлапсі можна побачити процес будівництва Starfactory у травні:

Time-lapse of a Siller Helicopter, nicknamed “StarChopper” by the @NASASpaceflight Starbase Live Chat, delivering multiple A/C units to the roof of the Starfactory for installation. S30 can be seen in the back moving into the High Bay.

— Elisar Priel (@ENNEPS) May 11, 2024