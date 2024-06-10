SpaceX добудовує Starfactory на космодромі в Бока-Чіка, щоб виготовляти по одній Starship на день

Виробничий майданчик Starbase отримує розширення під назвою Starfactory, яке має допомогти планам SpaceX виготовляти щонайменше одну мегаракету на день.

Вартість будівництва Starfactory, яка займе 9 290 кв. м. заводських приміщень Starbase, сягає $100 млн.

Після надзвичайно успішного четвертого випробувального польоту Starship (обидва ступені вдалося приводнити), Кейт Тайс, менеджер відділу розробки систем якості SpaceX заявила про плани виготовлення однієї такої ракети на день і майбутній вихід з виробничої лінії Starship Version 2.

Starship Version 2 призначена для легшого та масового виробництва (саме на новій Starfactory) і, за чутками, містить більше палива, має меншу суху вагу (без палива), а також більш надійна і має деякі аеродинамічні зміни (зокрема, в плавниках — один такий, як пам’ятаєте, фактично розплавився під час четвертого польоту).

Note, a newer version of Starship has the forward flaps shifted leeward. This will help improve reliability, ease of manufacturing and payload to orbit. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2024

На цьому таймлапсі можна побачити процес будівництва Starfactory у травні:

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Time-lapse of a Siller Helicopter, nicknamed “StarChopper” by the @NASASpaceflight Starbase Live Chat, delivering multiple A/C units to the roof of the Starfactory for installation. S30 can be seen in the back moving into the High Bay.

Follow along Live: https://t.co/wTIGOIV9NO pic.twitter.com/7AGSoAfokg — Elisar Priel (@ENNEPS) May 11, 2024

Для Ілона Маска Starship в перспективі — космічний корабель, який перевозитиме людей на Марс, а NASA у першу чергу розраховує використовувати його, як місячний посадковий модуль, який доставить астронавтів на поверхню Місяця вперше з 1972 року. У найближчій перспективі SpaceX також планує використовувати Starship для розгортання наступного покоління інтернет-супутників Starlink.

Starship зрештою доведеться виконати ще чимало тестових польотів (лише у 2024 році Маск анонсував щонайменше 6), перш ніж розпочати реальну роботу (зокрема й виконати мету з приземлення обох ступенів на стартовий майданчик), однак загалом усі 4 польоти (і особливо останній) можна назвати успішними — тепер чекаємо на аналіз отриманих даних від команди SpaceX.

Джессі Андерсон, інженерний менеджер Falcon Structures Manufacturing SpaceX, оголосила, що кораблі та прискорювачі для наступних випробувань також вже побудовані.

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