SSD Team Group з кнопкою самознищення — бос ніколи не побачить вашої маленької колекції

Функція знищення SSD P250Q-M80 / Team Group

Зазвичай «кнопка боса» в іграх або програмах просто згортає вікно, але ця — апаратна і більш радикальна. Аксесуар SSD Team Group швидко знищить сам накопичувач, або ж дані на ньому.

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Тайванський виробник пам’яті Team Group представив новий твердотілий накопичувач M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe, розроблений для критично важливих середовищ. Модель P250Q-M80 пропонує засіб швидкого безпечного видалення даних або навіть фізичне знищує мікросхеми пам’яті NAND єдиним натисканням кнопки.

Функція «інтелектуального дворежимного знищення даних» спрацьовує за 5–10 с за допомогою окремої винесеної апаратної кнопки. Опція S/W Quick Erase — програмний метод, який «стирає всі дані зі зберіганням функціональність пристрою» та «ідеально підходить для багаторазового використання» накопичувача, за словами виробника.

Натискання великої червоної кнопки, що постачається разом з P250Q-M80, неможливо зупинити. Навіть якщо під час процесу стирання даних зникне живлення, накопичувач автоматично продовжить процес, як тільки воно відновиться. Знищення пам’яті може бути ініційовано «фізичним або подієвим тригером», що вказує на інші способи стерти або знищити дані, окрім кнопки.

Функція швидкого апаратного знищення використовує високовольтний пробій для фізичного виводу з ладу флешпам’яті NAND. Робота технології показана на відео, де можна побачити клуби диму, що виходять з накопичувача. Фактично, є візуальна та нюхова ознака знищення. Щоб воно відбулося, кнопку слід утримувати натиснутою 10 с. Team Group зазначає, що використана таким чином NAND пов’язана зі спеціальним чипом керування, тому ремонт пристрою у більшості випадків буде не вартим витрат, якщо взагалі можливим.

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Накопичувач Team Group P250Q-M80 відрізняється вібростійкістю за стандартом MIL-STD 810G, ударостійкістю MIL-STD-202G, температурою зберігання від -55°C до +95°C, часом напрацювання на відмову понад 3 млн годин, трирічною гарантією, моніторингом стану SMART. Заявлена швидкість до 7,0 ГБ/с для зчитування та 5,5 ГБ/с для запису. Ймовірно, буде шкода знищити таку річ.

Джерело: Tom’s Hardware