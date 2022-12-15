США планують надати Україні комплекти JDAM для перетворення звичайних бомб в «розумні» — The Washington Post

Адміністрація президента США Джо Байдена планує надіслати в Україну сучасне електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси вільного падіння на «розумні бомби», здатні з високою точністю вражати позиції російських військ. Про це повідомляє ресурс The Washington Post з посиланням на високопоставлених чиновників США, знайомих із цим питанням.

Мова йде про комплекти JDAM (Joint Direct Attack Munition). Вони включають пристрої глобального позиціювання для забезпечення високої точності влучання та можуть бути прикріплені до різноманітної зброї. Такий комплект складається з крил, що кріпляться в середній частині бомби, і хвостового блоку, що має кероване оперення, яке дозволяє бомбі маневрувати. Там же знаходиться комп’ютер з навігаційним обладнанням.

Бомби, обладнані комплектом JDAM, спрямовуються до цілі інтегрованою інерційною системою наведення в парі з GPS-приймачем покращеної точності, забезпечуючи дальність дії в 15 морських миль (28 км) від точки скидання (при скиданні з великих висот на надзвукових швидкостях дальність збільшується). Величина кругового ймовірного відхилення, показана на випробуваннях, становить 11 метрів. Збройні сили США використовували цю технологію на бомбах вагою до 2000 фунтів (907 кг), зазвичай оснащуючи ними бомбардувальники та винищувачі.

Поки що про факт передачі комплектів JDAM відомо мало. Наразі не до кінця зрозуміло, чи схвалив президент Байден чи хтось з його радників по національній безпеці запропоновану передачу. Також невідомо, чи будуть українські сили використовувати комплекти на літаках чи наземних озброєннях, або які конкретні системи в українському арсеналі будуть кандидатами на таке посилення.

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Українські ВПС покладаються в основному на застарілі реактивні літаки радянської епохи МІГ та СУ. Наразі Пентагон шукає способи їх модернізації, а не надавати нові західні літаки, які вимагатимуть від пілотів і підрозділів технічного обслуговування проходити нове складне навчання.

Джерело: The Washington Post