Сиквел «‎Поліцейського з Беверлі-Гіллз», «Знову в дії» з Кемерон Діас та друга частина «‎Бунтівного місяця» — розклад фільмів Netflix на 2024 рік

Цього року найбільший у світі онлайн-кінотеатр планує випустити 55 фільмів — на 6 більше, ніж у 2023-му, однак на 31 менше, ніж у 2022-му. Одночасно з переліком прем’єр Netflix виклав промо з нарізкою кадрів — для деяких є точні дати, однак більшість «‎вийде пізніше у 2024-му».

Серед найбільш очікуваних можна відзначити четвертий фільм франшизи «Поліцейський з Беверлі-Гіллз», де Едді Мерфі після 30-річної перерви зіграє роль Акселя Фоуля, повернення на екрани Кемерон Діас в екшн-комедії «Знову в дії», фільм «‎Атлас» з Дженніфер Лопес про порятунок людства від ШІ та другу частину «‎Бунтівного місяця» від Зака Снайдера.

Розклад фільмів Netflix на 2024 рік

«Космонавт» — 1 березня. Sci-Fi драма, в якій Адам Сендлер зіграє астронавта, який під час дослідницької місії в космосі зустрічає таємничу інопланетну істоту Гануша і паралельно намагається впоратися із проблемами в родині.

Sci-Fi драма, в якій Адам Сендлер зіграє астронавта, який під час дослідницької місії в космосі зустрічає таємничу інопланетну істоту Гануша і паралельно намагається впоратися із проблемами в родині. «Діва проти біди» — 8 березня . Майбутній художній фільм режисера Хуана Карлоса Фреснадільо за сценарієм Дена Мазо. У головній ролі — Міллі Боббі Браун.

. Майбутній художній фільм режисера Хуана Карлоса Фреснадільо за сценарієм Дена Мазо. У головній ролі — Міллі Боббі Браун. «Rebel Moon. Частина 2: Та, що лишає шрами» — 19 квітня. Продовження епічної саги Зака Снайдера про Кору та воїнів, що готуються пожертвувати всім, борючись разом із хоробрим народом Велдта, щоб захистити колись мирне поселення і свою новознайдену батьківщину.

Продовження епічної саги Зака Снайдера про Кору та воїнів, що готуються пожертвувати всім, борючись разом із хоробрим народом Велдта, щоб захистити колись мирне поселення і свою новознайдену батьківщину. «Поліцейський з Беверлі-Гіллз: Аксель Фоулі‎» — 3 липня. Едді Мерфі повертається до ролі Акселя Фоуля у продовженні «Поліцейського з Беверлі-Гіллз‎» від Netflix. Оригінальний фільм вийшов ще у 1984 році, отримавши два продовження — востаннє Мерфі виконував роль Фоуля близько 30 років тому. До своїх ролей місцевих поліцейських, лейтенанта Біллі Роузвуда і сержанта Джона Таггарта, повернуться Джадж Рейнгольд та Джон Ештон.

Едді Мерфі повертається до ролі Акселя Фоуля у продовженні «Поліцейського з Беверлі-Гіллз‎» від Netflix. Оригінальний фільм вийшов ще у 1984 році, отримавши два продовження — востаннє Мерфі виконував роль Фоуля близько 30 років тому. До своїх ролей місцевих поліцейських, лейтенанта Біллі Роузвуда і сержанта Джона Таггарта, повернуться Джадж Рейнгольд та Джон Ештон. «Спілка» — 16 серпня. Майк (Марк Волберг), простий будівельник із Джерсі, який потрапляє у світ супершпигунів і таємних агентів, коли його шкільна кохана Роксанна (Геллі Беррі) залучає його для участі у складній розвідувальній місії США. Режисер — Джуліан Фаріно.

Майк (Марк Волберг), простий будівельник із Джерсі, який потрапляє у світ супершпигунів і таємних агентів, коли його шкільна кохана Роксанна (Геллі Беррі) залучає його для участі у складній розвідувальній місії США. Режисер — Джуліан Фаріно. «Кухня» — 19 січня. Події науково-фантастичного фільму «Кухня» розгортаються в Лондоні у 2040-х роках, коли розрив між багатими та бідними збільшився до межі. Усі форми соціального житла було знищено. Найбідніші жителі змушені тулитися в багатолюдних житлових комплексах. Ізі збирається втекти з «Кухні», одного з останніх житлових комплексів у Лондоні. Але коли в його житті з’являється юний Бенджі, він постає перед складним вибором.

Фільми, що вийдуть пізніше у 2024-му (без точних дат):

«‎Атлас» — науково-фантастичний трилер про боротьбу персонажки Дженніфер Лопес з ШІ.

— науково-фантастичний трилер про боротьбу персонажки Дженніфер Лопес з ШІ. «Знову в дії» — комедія з Кемерон Діас.

— комедія з Кемерон Діас. «Six Triple Eight‎» — надихаюча реальна історія хоробрих жінок, які входили до єдиного темношкірого жіночого батальйону під час Другої світової війни.

— надихаюча реальна історія хоробрих жінок, які входили до єдиного темношкірого жіночого батальйону під час Другої світової війни. «Carry-On‎» — бойовик з Тероном Егертоном і Джейсоном Бейтманом.

— бойовик з Тероном Егертоном і Джейсоном Бейтманом. «Сімейна справа‎» — романтична комедія з Заком Ефроном та Ніколь Кідман

З повним переліком фільмів, запланованих до виходу на Netflix у 2024-му, можна ознайомитись тут.