Кемерон Діас повертається на екрани після 8-річної паузи в кар’єрі — ради екшн-комедії з Джеймі Фоксом для Netflix

Кемерон Діас «Знову в дії» — саме так називається (англ. Back in Action) майбутня екшн-комедія з Джеймі Фоксом для Netflix ради якої одна з найвідоміших актрис середини 90-х і початку 2000-х вирішила повернутися в кіно після довготривалої перерви у кар’єрі. У 2014 році вийшло кілька комедій з нею і відтоді Кем більше не знімалася у нових проєктах.

У невеличкому тизері, опублікованому в офіційному аккаунті Netflix, можна почути фрагмент розмови між Фокс, Діас та семикратним чемпіоном НФЛ «Том» Бреді-молодший. Останній у 2022-му вже повідомляв про завершення кар’єри та вихід з великого порту, проте через 40 днів передумав та й повернувся до команди. У розмові з Діас, яка не знала як краще повідомити про своє повернення, він сказав, що вже має досвід у цьому ділі та знає все про камбекі.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb

— Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022