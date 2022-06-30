Кемерон Діас повертається на екрани після 8-річної паузи в кар’єрі — ради екшн-комедії з Джеймі Фоксом для Netflix

Кемерон Діас «Знову в дії» — саме так називається (англ. Back in Action) майбутня екшн-комедія з Джеймі Фоксом для Netflix ради якої одна з найвідоміших актрис середини 90-х і початку 2000-х вирішила повернутися в кіно після довготривалої перерви у кар’єрі. У 2014 році вийшло кілька комедій з нею і відтоді Кем більше не знімалася у нових проєктах.

У невеличкому тизері, опублікованому в офіційному аккаунті Netflix, можна почути фрагмент розмови між Фокс, Діас та семикратним чемпіоном НФЛ «Том» Бреді-молодший. Останній у 2022-му вже повідомляв про завершення кар’єри та вихід з великого порту, проте через 40 днів передумав та й повернувся до команди. У розмові з Діас, яка не знала як краще повідомити про своє повернення, він сказав, що вже має досвід у цьому ділі та знає все про камбекі.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022

Про сам проєкт відомо поки небагато. Подробицями сюжету Netflix поки не готова поділитися. Відомо, що це буде екшн-комедія, сценарій якої напише і яку зрежисує Сет Гордон. Режисер фільму «Нестерпні боси» також виступить продюсером першого з 2014 року фільму з Кемерон Діас. Зі сценарієм Гордону допоможе Брендан О’Брайен із «Сусідів», а з продюсуванням — Бо Бауман («Півтора шпигуна»).

Виробництво розпочнеться пізніше цього року. Востаннє Діаз знімалася у рімейку відомого музичного фільму «Енні» 2014 року — разом з Джеймі Фоксом. Пара раніше грала ролі в спортивній драмі 1999 року Any Given Sunday.

Що ж, як бачимо, для подолання кризи та суттєвого відтоку підписників Netflix готовий зробити майже все, що завгодно — і безоплатний тариф з рекламою додати, і Кемерон Діас повернути. Потенційно фільм із такими відомими акторами, як Діаз і Фокс, може допомогти стримінгу зупинити скорочення бази передплатників. Супергеройскьий фільм Проєкт «Сила» зі все тим же Джеймі Фоксом, що вийшов на Netflix 2020 року, подивилися 75 мільйонів глядачів. Минулого року Netflix випустив «Червоне повідомлення» / Red Notice — комедійний бойовик з Раяном Рейнольдсом, Галь Гадот та Дуейном Джонсоном досі очолює рейтинг найпопулярніших фільмів Netflix. Водночас наступного місяця в онлайн-кінотеатрі відбудеться наступна гучна прем’єра — шпигунський бойовик братів Руссо «Сіра людина» / The Gray Man з Райаном Гослінгом та Крісом Евансом.