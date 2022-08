Tactics Ogre: Reborn — ремастер ремейка тактичної RPG 1995 року від Square Enix. Вийде 11 листопада на PS5, PS4, Switch та ПК

Компанія Square Enix офіційно анонсувала гру Tactics Ogre: Reborn. Фактично це ремастер ремейка. Оригінальна тактична рольова гра Tactics Ogre: Let Us Cling Together вийшла на SNES у 1995 році, а у 2010 році був випущений її ремейк для PSP, для якого тепер анонсований ремастер з підтримкою нових платформ.

Сюжет Tactics Ogre: Reborn розгортається на островах Валеріан, які тривалий час були центром морської торгівлі, а їхні жителі виборювали панування над берегами. Нарешті з’явився Король Доргалуа, який поклав край конфліктам і забезпечив процвітання регіону на півстоліття. Однак після смерті короля знову спалахнула громадянська війна, оскільки за контроль змагалися три фракції. Незабаром острови були розділені між двома з них, і на землі запанував тривожний світ, за яким знову пішла епічна історія війни.

Розробники Tactics Ogre: Reborn працювали над покращенням графіки, звукового супроводу, ігрового дизайну та інших аспектів гри. Так, персонажі та фони перемальовані у високій роздільній здатності та отримали більше деталей. При цьому піксельна графіка, що надає грі унікальність, була збережена та покращена, щоб вона мала добрий вигляд на сучасних HD-дисплеях. Інтерфейс користувача оптимізований для високої роздільної здатності та перероблений, щоб зробити інформацію більш зрозумілою. Всі діалоги в Tactics Ogre: Reborn повністю озвучені японською та англійською мовами з можливістю перемикання. Звукові ефекти також були перероблені, а композитор Tactics Ogre Хітоші Сакімото перезаписав весь саундтрек із живим оркестром. Крім того, перероблено бойову систему, систему рівнів персонажів, бойовий ШІ противників, внесено численні поліпшення в ігровий процес.

Гра Tactics Ogre: Reborn вийде 11 листопада цього року на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Switch та ПК (Steam).

Джерело: gematsu