Epic Games суммарно выплатила Apple 6 миллионов долларов комиссионных с выручки от продаж Fortnite, полученной в обход механизмов App Store.

10 сентября окружной судья США Ивонн Гонсалес Роджерс вынесла решение по делу Epic Games против Apple, которое длилось больше года. Вопреки обвинениям Epic Games, суд не признал Apple монополистом и встал на ее сторону по 9 из 10 пунктов. Apple проиграла только по одному пункту — купертиновский гигант не имеет права запрещать разработчикам уведомлять пользователей об альтернативных способах оплаты. При этом суд согласился, что Epic Games осознанно нарушила условия соглашения и обязал разработчика онлайн-шутера Fortnite возместить Apple положенные ей 30% комиссионных от всех продаж в обход внутренней системы покупок Apple.

По решению, Epic Games‌ должна 30% от общей суммы в 12 миллионов долларов, полученной в период с августа 2020 года по октябрь 2020 года, а также еще 30% от выручки, полученной с 1 ноября 2020 года до даты вынесения судебного решения. Общая сумма комиссионных, подлежащая выплате, составила 6 миллионов долларов.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини сообщил о выплате в своем твиттере с насмешкой — к твиту он прикрепил логотип платежной системы Apple Pay.

Epic has paid Apple $6,000,000 as ordered by the court. pic.twitter.com/trulCfjE9S

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 13, 2021