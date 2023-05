Ціна NVIDIA RTX 3070 в Європі та США впала нижче рекомендованої (через 2,5 роки від запуску), а що в Україні?

Популярній відеокарті NVIDIA GeForce RTX 3070 вдавалося уникнути зниження ціни з моменту її виходу на ринок у 2020 році. Багато в чому цьому сприяв майнінг, але й після його завершення вартість карти не опускалася нижче за рекомендовану. Зараз цей момент настав: у роздробі Німеччини RTX 3070 можна придбати за €449, що на €50 нижче за рекомендовані €499.

Згідно з докладним оглядом ринку відеокарт Німеччини, підготовленим 3DCenter, який включає графічні адаптери RTX 3000, RTX 4000, RX 6000, RX 7000 і Arc A, NVIDIA RTX 3070 зараз розташувалася в діапазоні цін між AMD Radeon RX 6750 і RX 6800 (обидві відеокарти оснащені більшим обсягом вбудованої пам’яті).

Graphics Card Market Overview for 🇩🇪🇦🇹 on May 2, 2023

👉 GPU prices in Euros have consistently dropped by ~10% since the end of January, in single cases up to 20%.

👉 GeForce RTX 3070 finally below MSRP: currently from 450€ (MSRP at launch was 499€).https://t.co/nSCXvfxCbR

— 3DCenter.org (@3DCenter_org) May 2, 2023