Ціна NVIDIA RTX 3070 в Європі та США впала нижче рекомендованої (через 2,5 роки від запуску), а що в Україні?

Популярній відеокарті NVIDIA GeForce RTX 3070 вдавалося уникнути зниження ціни з моменту її виходу на ринок у 2020 році. Багато в чому цьому сприяв майнінг, але й після його завершення вартість карти не опускалася нижче за рекомендовану. Зараз цей момент настав: у роздробі Німеччини RTX 3070 можна придбати за €449, що на €50 нижче за рекомендовані €499.

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Згідно з докладним оглядом ринку відеокарт Німеччини, підготовленим 3DCenter, який включає графічні адаптери RTX 3000, RTX 4000, RX 6000, RX 7000 і Arc A, NVIDIA RTX 3070 зараз розташувалася в діапазоні цін між AMD Radeon RX 6750 і RX 6800 (обидві відеокарти оснащені більшим обсягом вбудованої пам’яті).

Graphics Card Market Overview for 🇩🇪🇦🇹 on May 2, 2023 👉 GPU prices in Euros have consistently dropped by ~10% since the end of January, in single cases up to 20%. 👉 GeForce RTX 3070 finally below MSRP: currently from 450€ (MSRP at launch was 499€).https://t.co/nSCXvfxCbR — 3DCenter.org (@3DCenter_org) May 2, 2023

Нагадаємо, що у RTX 3070 є лише 8 ГБ пам’яті GDDR6, що працює по 256-бітній шині. Відеокарта швидше конкурентів обробляє RTX, але обсяг пам’яті в сучасних умовах може стати вузьким місцем, що помітно впливає на FPS принаймні в деяких топових іграх. Навіть RTX 3060 має варіант виконання з 12 ГБ 192-біт, ціна якого не набагато вища за 8-гігабайтну карту та істотно нижча за вартість 3070.

Зниження цін на NVIDIA RTX 3070 у США поки що стосується лише бюджетних брендів та не зачіпає продукцію топових виробників. Щобільше, зниження у ряді випадків не таке сильне – ціна становить $470-475.

На падіння європейської ціни відеокарт впливає випуск RTX 4070 та зміцнення євро щодо долара. Навіть RTX 4090 останніми днями втратила 9% від рекомендованої вартості.

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В Україні NVIDIA GeForce RTX 3070 наразі можна купити від ₴20250 за середньої ціни близько ₴25000 – мінімальна вартість не набагато вища за рекомендовану. При цьому RTX 3060 12 ГБ 192-біт доступна за ціною від ₴14000, в середньому вона коштує трохи вище ₴15000. NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, яка є максимально близькою до RTX 3070 і також наділена лише 8 ГБ пам’яті у середньому коштує ₴21000, але можна знайти й варіанти від ₴14000.

Джерело: VideoCardz