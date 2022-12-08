У новому фільмі Netflix «Блідно-блакитне око» герой Крістіана Бейла розслідує ритуальні вбивства разом з Едгаром По – прем’єра 6 січня

Netflix представив трейлер фільму «Блідно-блакитне око», похмурої детективної драми з Крістіаном Бейлом у головній ролі. У центрі оповідання – загадкові вбивства у Військовій академії США у 1830 році, які розслідує ветеран армії Август Лендор у виконанні Бейла та юний кадет Едгара Аллан По, якого грає Гаррі Меллінг.

Трейлер проливає світло на культовий характер вбивств. Мета головного героя – знайти розгадку якнайшвидше, щоб запобігти більшій кількості смертей.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Фільм, що заснований на романі Луї Баярда з аналогічною назвою, створений Скоттом Купером, котрий виступив у ролі сценариста, режисера та продюсера. Цей фільм стане третьою спільною роботою Бейла та Купера після «З пекла» та «Недругів». Netflix викупив права на історію за $55 млн у європейських правовласників.

Крім Бейла та Меллінга у фільмі знімалися Джилліан Андерсон, Роберт Дюваль, Люсі Бойнтон («Богемна рапсодія»), Тобі Джонс («Перша корова»), Шарлотта Генсбур («Антихрист»), Гаррі Лоуті («Промисловість»), Саймон “Карнівал Роу”) і Тімоті Сполл (“Містер Тернер”), Фред Хечінгер (трилогія “Вулиця страху”), Хедлі Робінсон (“Мокси”), Джоуї Брукс (“Гра Моллі”), Бреннан Кіл Кук (“Зустріч”), Гідеон Глік («Дивовижна місіс Мейзел»), Метт Хелм («Трагедія Макбета»), Стівен Майєр («Змова проти Америки») та Чарлі Тахен («Озарк»).

«Блідно-блакитне око» фінансується та продюсується компанією Cross Creek. Бейл також є співпродюсером, разом із Джоном Лешером із Grisbi Productions та Тайлером Томпсоном із Cross Creek. Трейсі Лендон і Ділан Уезеред з Grisbi виступають як виконавчі продюсери.

Фільм продемонструють в обмеженій кількості кінотеатрів 23 грудня, а його прем’єра на Netflix відбудеться 6 січня 2023 року.

Джерело: ComingSoon