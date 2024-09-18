Серіал «Володар перснів»: Саурон передбачає роль Арагорна у своєму знищенні

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У п’ятому епізоді серіалу «Володар перснів: Персні влади» Саурон-Аннатар відмовляє пророчу фразу про свою остаточну загибель та причетність до неї нащадка Нуменора.

Серіал Amazon Prime Video розгортається в Другу епоху Середзем’я. До подій роману Джона Р. Р. Толкіна «Володар перснів» — більше ніж 3000 років. У серії Аннатар намагається переконати Келебрімбора зробити Персні влади для людей. Ельфійський коваль виступає проти цього, посилаючись на те, що Нуменор допомагав людям із Південних земель після нападу Адара.

«Ти коли-небудь був в Нуменорі? Він чудовий. Але розколотий, вічно хитається між славою та руїною. Я боюся Нуменора. Більше, ніж будь-якої іншої землі в Середзем’ї. Я сподівався, що наші персні можуть зробити його стабільним», — відповідає Аннатар.

Як зазначив один з фанатів, цей момент безпосередньо пов’язаний зі сценою у «Двох вежах», коли Гендальф каже: «Саурон боїться тебе, Арагорне», як спадкоємця Нуменора та нащадка Ісільдура. Арагорн зіграв вирішальну роль у боротьби проти Саурона, яка зрештою призводить до падіння Темного Лорда.

Якщо говорити про екранізації, серіал «Володар перснів: Персні влади» та фільми Пітера Джексона насправді існують не зовсім в одному світі — це абсолютно окреме бачення. Але основні моменти творів Толкіна зберігаються і дозволяють глядачам проводити захопливі паралелі через тисячі років.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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