Новини Кіно 18.09.2024 о 09:58 comment views icon

Серіал «Володар перснів»: Саурон передбачає роль Арагорна у своєму знищенні

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Андрій Русанов

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Серіал «Володар перснів»: Саурон передбачає роль Арагорна у своєму знищенні

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У п’ятому епізоді серіалу «Володар перснів: Персні влади» Саурон-Аннатар відмовляє пророчу фразу про свою остаточну загибель та причетність до неї нащадка Нуменора.

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Серіал Amazon Prime Video розгортається в Другу епоху Середзем’я. До подій роману Джона Р. Р. Толкіна «Володар перснів» — більше ніж 3000 років. У серії Аннатар намагається переконати Келебрімбора зробити Персні влади для людей. Ельфійський коваль виступає проти цього, посилаючись на те, що Нуменор допомагав людям із Південних земель після нападу Адара.

Серіал «Володар перснів»: Саурон передбачає роль Арагорна у своєму знищенні

«Ти коли-небудь був в Нуменорі? Він чудовий. Але розколотий, вічно хитається між славою та руїною. Я боюся Нуменора. Більше, ніж будь-якої іншої землі в Середзем’ї. Я сподівався, що наші персні можуть зробити його стабільним», — відповідає Аннатар.

Як зазначив один з фанатів, цей момент безпосередньо пов’язаний зі сценою у «Двох вежах», коли Гендальф каже: «Саурон боїться тебе, Арагорне», як спадкоємця Нуменора та нащадка Ісільдура. Арагорн зіграв вирішальну роль у боротьби проти Саурона, яка зрештою призводить до падіння Темного Лорда.

Якщо говорити про екранізації, серіал «Володар перснів: Персні влади» та фільми Пітера Джексона насправді існують не зовсім в одному світі — це абсолютно окреме бачення. Але основні моменти творів Толкіна зберігаються і дозволяють глядачам проводити захопливі паралелі через тисячі років.

Серіал «Володар перснів»: кого знайшли у глибинах Казад-думу, несподівана версія

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Джерело: GamesRadar

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