В Google вручну виправляють відповіді Bard — щойно представленого ШІ-чатбота для пошуковика

Після промовідео, в якому Bard надає хибні відповіді, в Google взялися вручну виправляти помилки чатбота.

Повідомляється, що віцепрезидент Google Search Прабхакар Рагхаван надіслав електронного листа співробітникам, попросивши їх переписати відповіді Bard — кожен міг обрати тему, в якій розбирається найкраще.

Лист також містив попередження про те, що «можна» та «не можна» додавати у відповіді чатбота:

відповіді мають йти лише від першої особи;

відповіді мають бути «без власних думок» та «нейтральними»;

спілкування має бути ввічливим, невимушеним та доступним;

відповіді повинні уникати упереджень щодо раси, національності, статі, віку, релігії, сексуальної орієнтації, політичної ідеології тощо;

уникати відповідей, що містять юридичні, медичні та фінансові поради, а також образи.

Співробітників просять, щоб Bard «не відповідав як людина», уникав емоцій та не стверджував, що «має досвід, подібний до людського». Раніше CEO Google Сундар Пічаї просив співробітників взяти активну участь у його тестуванні. Повідомляється, що колектив розкритикував генерального директора за «поспішний» і «невдалий» запуск Bard.

Тепер Пічаї дає співробітникам можливість «допомогти сформувати ШІ-інструмент». Він також нагадав, що деякі з «найуспішніших продуктів Google не були першими на ринку» і «набрали обертів, тому що вирішували важливі потреби користувачів і були побудовані на глибоких технічних знаннях».

Громадськість чекала реакції Google з моменту появи ChatGPT від OpenAI наприкінці минулого року. ШІ-технологія, набула надзвичайної популярності, а Microsoft інвестувала в її розробника мільярди та оголосила про запуск пошуковика Bing й браузера Edge на основі ChatGPT. Зрештою цього було достатньо, щоб збентежити Alphabet та її інвесторів, тож Google поспішно презентувала власного чатбота та готує ще понад 20 ШІ-розробок, які представить протягом року.

Джерело: Engadget