Перша «жива» розпаковка iPhone 16 Pro — що змінилось у порівнянні з попередником?

Перші iPhone 16 надійшли деяким клієнтам до офіційного старту продажів, тож в мережі активно поширюють відео з розпаковуванням й неофіційним поглядом на нові смартфони Apple.

У першому ролику, який опублікував у Twitter користувач Маджін Бу, можна побачити варіант Black Titanium — видно й нову кнопку керування, розташовану праворуч (перш за все вона призначена для легкого доступу до камери й регулювання таких опцій як масштабування).

У комплектуванні очікувано відсутня фірмова наклейка Apple, маленька брошура з основними інструкціями та скріпка для SIM-карти, однак є кабель USB‑C.

iPhone 16 Pro Unboxing pic.twitter.com/oiUtk5F928 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 16, 2024

На другому відео модель iPhone 16 Pro у відтінку Desert Titanium порівнюють з iPhone 15 Pro Blue Titanium. Новий телефон, оснащений 6,3-дюймовим екраном, очікувано виглядає дещо більшим і товщим — однак на цьому зовнішні відмінності, здається, завершуються.

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iPhone 15 Pro and iPhone 16 Pro in comparison pic.twitter.com/LDnoozOTZF — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 17, 2024

iPhone 16 Pro отримав надширококутну камеру 48 Мп і новітній матеріал Ceramic Shield від Apple — але, звичайно, ці деталі, важко помітити, просто дивлячись на телефон. Так само нові моделі Pro оснащені швидшим чіпом A18 Pro й обіцяють довшу роботу заряду.

Хоча ще занадто рано коментувати показники продуктивності телефону, перші дані свідчать про те, що покупці більше зацікавлені у стандартних моделях iPhone 16 — попит на Pro-версії поки не виправдовує очікувань.