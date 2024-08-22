Як зазначає TechCrunch з посиланням на дослідників безпеки, введення всього чотирьох символів у пошуку Spotlight чи бібліотеці застосунків може викликати збій у роботі вашого iPhone.

Мова йде про комбінацію «»: (і будь-який четвертий символ). Дослідники наголошують, що це «не проблема з безпекою» і «жодних доказів того, що хтось, окрім власника iPhone, може викликати помилку при введенні символів, немає».

Журналісти 9to5Mac протестували введення коду на кількох iPhone та кількох версіях iOS. В iOS 17, до прикладу, введення цих символів призвело до збою Springboard — інтерфейсу головного екрана iPhone — і «м’якого» перезавантаження. В iOS 18 та iOS 18.1 пошук Spotlight ненадовго підвисав, тоді як Springboard не міг повноцінно завершити роботу.

Помилка текстового рядка не вперше впливає на iPhone — одна з найбільш помітних під назвою «Effective Power» у 2015 році призвела до збою програми «Messages» та перезавантаження iPhone, коли надходило певне повідомлення.

Apple ще не коментувала звіт дослідників, але зазвичай компанія досить швидко виправляє подібні збої через оновлення iOS.

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