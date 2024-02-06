Вчені кажуть, що Земля таки могла бути плоскою — але дуже-дуже давно

Плоскоземельці може й були в дечому праві, але запізнились на кілька мільярдів років. Вчені з Університету Центрального Ланкаширу у новому дослідженні виявили, що новоутворені планети можуть набувати плоскої форми, перш ніж «округлитися».

Відомо, що планети утворюються з протопланетних дисків — кілець пилу й газу, що оточують зірки. Однак сам процес і досі викликає багато дискусій: найпоширеніша з теорій посилається на процес акреції ядра, коли частинки пилу починають «злипатися», утворюючи все більші й більші об’єкти, поки не переростуть у планети; і менш прийнята, яка говорить про нестабільність диска, який нібито охолоджується і розпадається на частинки, які потім стають планетами.

У новому дослідженні вчені розробили суперкомп’ютерне моделювання формування планет з метою дослідити, якої форми вони можуть набувати в «юному віці».

«Ми вивчаємо формування планет протягом тривалого часу, але ніколи раніше не перевіряли, якої форми вони набувають на початку», — каже доктор Дімітріс Стамателлос. «Ми завжди вважали, що вони сферичні».

Натомість під час дослідження вчені помітили, що за методу дискової нестабільності, планети не ростуть назовні рівномірно, залишаючись весь час у формі сфери, а мають тенденцію збирати більше матеріалу на своїх полюсах, ніж на екваторах, розтягуючись у «сплюснутий сфероїд», який має дещо плоску, овальну форму — і лише з часом приймають звичну сферичну форму.

Поки такі результати показують лише симуляції, однак вчені кажуть, що подальші спостереження за молодими планетами допоможуть підтвердити чи повністю спростувати метод дискової нестабільності формування планет.

Дослідження прийнято до публікації в журналі Astronomy and Astrophysics Letters.

Джерело: New Atlas