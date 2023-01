Вініл, 8 Track та касети: як змінювалися продажі музики за форматами протягом останніх 50 років

Важко уявити сучасний світ без музики, яку ми слухаємо вдома, на концертах чи по дорозі кудись в навушниках. За останні 50 років для доступу до наших улюблених пісень використовувалось чимало різних музичних форматів, які відображають перехід суспільства від аналогових джерел до цифрових.

Visual Capitalist пропонує переглянути як продавались різні музичні формати протягом 1973-2021 років на відео, створеному на основі даних Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA).

Вініл

До кінця 1980-х років вініл домінував в індустрії музичних форматів, заробляючи мільярди доларів на продажах щорічно. Записи “Born to Run” Брюса Спрінгстіна або “Dark Side of the Moon” Pink Floyd стали одними з найбільш продаваних альбомів.

Stereo 8 (8 Track)

8 Track з’явився у США 1964 року, і масово випускався до 1982 року. Пік популярності формату припав на кінець 1960-х — 1970-і роки, коли він широко застосовувався в автомобільних програвачах та магнітолах. Картридж 8 Track використовував аналогову магнітну стрічку та забезпечував 90 хвилин безперервного відтворення музики.

Продажі касет формату Stereo 8 зросли досягли пікових 900 мільйонів доларів у 1978 році.

Касети

На початку 1980-х 8 Track посунули касети, які були значно зручнішими у використанні за попередників. До 1989 року касетний формат досяг свого піку прибутку в 3,7 мільярда доларів.

Компакт-диски

Вперше випущений у 1982 році компакт-диск або CD з’явився на музичному ринку як наступник вінілової пластинки. Продажі елегантного портативного компакт-диска, розробленого Philips і Sony, швидко зросли, оскільки домашні та автомобільні стереосистеми швидко додали необхідну функціональність.

Цей формат приніс 13,3 мільярда доларів доходу як у 1999-му, так і у 2000-му роках. Нині жоден інший музичний формат не досяг подібного показника.

Цифрові музичні формати

З початку 2000-х масове користування інтернетом та впровадження цифрової музики, доступної через завантаження, підштовхнули продажі музичних компакт-дисків до стрімкого падіння.

Запуск потокових платформ, таких як Spotify, у 2006 році посилив занепад формату, коли продажі компакт-дисків впали приблизно на 4 мільярди доларів за п’ять років.

У 2007 році лише продажі рингтонів принесли 1,1 мільярда доларів, а у 2012 році доходи від завантажень підскочили до піка у 2,9 мільярда доларів. Музичні потокові платформи продовжували зростати до 2021-го року і, ймовірно, залишаться ще довго основним джерелом споживання музики.

У 2021 році стримінгові платформи забезпечили музичній індустрії колосальні продажі в розмірі 11,5 мільярдів доларів. Якщо їх популярність та доступність зростатимуть, то формат потенційно може кинути виклик популярності компакт-дисків наприкінці 90-х.

Вінтаж повертається?

Немає сумніву, що цифрові музичні формати з кожним роком стають все більш популярними. Проте один із наших старовинних і улюблених музичних форматів — вінілова платівка — здається, знову повертається. Згідно з базою даних RIAA, у 2021 році дохід від продажу вінілових платівок/альбомів зріс до 1 мільярда доларів, що є найвищим показником із середини 1980-х років.