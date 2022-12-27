Водій Tesla не зміг зарядити свою Model S при -7°C, але відео з невдачею зробило автомобіліста популярним у TikTok (він збирає мільйони переглядів)

Власник електромобіля Tesla став популярним у TikTok після того, як опублікував відео, на якому безрезультатно намагається зарядити свою Model S на станції Supercharger за морозної погоди.

Доменік Наті, радіоведучий із Вірджинії, намагався зарядити свою Tesla Model S минулої п’ятниці перед святковими вихідними, але стикнувся з проблемами. Повідомляється, що на той момент температура на вулиці становила близько -7°C.

Наті стверджує, що спочатку марно намагався зарядитися вдома, а потім поїхав на місцеву зарядну станцію Supercharger. Після підключення автомобіль видав повідомлення про те, що розігріває акумуляторну батарею, готуючись до заряджання. Але процес так і не вдалось розпочати.

Під час своїх невдалих спроб водій знімав відео, яке згодом опублікував у TikTok. Ролик набрав близько 750 тисяч переглядів та зробив автора популярним у соцмережі. Інші відео автора нині набирають мільйони переглядів.

Наті стверджує, що звернувся до Tesla та повідомив про проблему, але відповіді доки не отримав.

Дехто пов’язує невдачі зі звичайними проблемами заряджання під час морозів. Низькі температури дійсно впливають на швидкість процесу, але те, що він взагалі не розпочався не є нормальним.

Акумулятору потрібен час для нагрівання і Tesla створила функцію, яка дозволяє йому налаштовуватись на зарядку заздалегідь (якщо водій введе адресу станції у навігатор). У випадку з Наті, проблеми схоже виникли конкретно у його автомобілі, і скоріше свідчать про несправності у роботі сервісного центру автовиробника, який довго не реагував на проблему.

Раніше відео ще одного власника автомобіля Tesla стало вірусним. Маріо Зелайя з Канади не зміг потрапити до заблокованого автомобіля через несправний акумулятор і записав ролик в TikTok, де розповів про проблему і порекомендував “ніколи не купувати Tesla” – відео набрало 17,4 млн переглядів.

Джерело: Electrek