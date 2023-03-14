Витік: перші фото компонентів майбутньої гарнітури змішаної реальності Apple

У мережі з’явилися фотографії компонентів, які приписують довгоочікуваній гарнітурі змішаної реальності Apple. Зображеннями поділився користувач Twitter @MrWhite128 з приватним обліковим записом. Він і раніше мав публікації з точною інформацією про компоненти Apple.

На трьох фотографіях показані стрічкові кабелі специфічної форми, що дозволяє огинати очі користувача. Ці кабелі можна використовувати для підключення компонентів дисплея до плати. На іншому зображений відображений масив із трьох датчиків або камер уздовж іншої гнучкої стрічки такої ж довжини.

Ця публікація зображень супроводжується емодзі «усміхнене обличчя в сонячних окулярах». Хоча ці зображення не пов’язані з гарнітурою змішаної реальності Apple, форма стрічкових кабелів вказує, що вони дійсно призначені для такого пристрою.

Очікується, що гарнітура змішаної реальності Apple першого покоління буде представлена в червні на конференції Worldwide Developers Conference, а вихід готового пристрою відбудеться пізніше цього року. Компанія вже зареєструвала торгову марку Reality One, її вважають пов’язаною з гарнітурою. На сьогодні у мережу ще не проникли жодні реальні зображення компонентів гарнітури змішаної реальності Apple. Однак у міру наближення анонсу пристрою та початку масового виробництва, швидше за все, з’являться нові зображення.

Джерело: macrumors