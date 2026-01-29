Windows 11 досягла 1 млрд користувачів на 130 днів раніше, ніж Windows 10

Windows 11 лише за чотири роки подолала позначку в 1 мільярд користувачів — швидше, ніж це зробила свого часу Windows 10. Це важливе досягнення та переломний момент у сучасній ПК-стратегії Microsoft.





У Microsoft підтвердили, що Windows 11 нині використовується більш ніж на 1 мільярді пристроїв у всьому світі. Це знаковий рубіж, яким компанія має право пишатися, особливо з огляду на те, що його вдалося досягти швидше, ніж у випадку з Windows 10, яка запускалася з амбітною метою якомога швидше вийти на 1 мільярд пристроїв. Але Windows 10 не змогла досягти цієї цілі в строки, які Microsoft окреслила на старті. На те, щоб досягнули 1 мільярда користуваів, їй знадобилося 1 706 днів, тоді як Windows 11 досягла цього результату значно швидше — за 1 576 днів.

“Windows досягла великого рубежу — 1 мільярд користувачів Windows 11”, — заявив генеральний директор Microsoft Сатья Наделла під час презентації фінансових результатів за квартал.

Windows 11 присутня на ринку вже майже п’ять років, що є значним терміном за мірками технологічної індустрії. Цей реліз супроводжувався численними суперечками, починаючи з самого запуску — зокрема через високі системні вимоги, які й досі не дозволяють мільйонам користувачів Windows 10 безкоштовно оновитися до Windows 11. Останнім часом різкий розворот Microsoft у бік ШІ-функцій, а також погіршення загальної стабільності й якості системи підірвали довіру до платформи. Це змусило компанію публічно запевнити, що Windows 11 залишатиметься платформою з довгостроковою підтримкою та буде враховувати інтереси різних категорій користувачів — розробників, геймерів і тих, хто використовує ПК для роботи та продуктивності.

Тепер, коли Windows 11 використовується на 1 мільярді пристроїв, вона стала найпопулярнішою “нелюбимою” версією Windows в історії. Попередні версії Windows, які масово вважалися невдалими, зокрема Windows 8 і Windows Vista, навіть близько не наблизилися до позначки в 1 мільярд користувачів. Можливо, це свідчить про те, що негативне ставлення до Windows 11 не є настільки масштабним, як це часто виглядає всередині технологічної спільноти.





У світовій статистиці частка Windows 11 серед усіх версій операційної системи Windows наближалася до або перевищувала половину ринку: у липні 2025 року за даними Statcounter вона досягла близько 52% використання на десктопах, тоді як Windows 10 мала приблизно 44,59%. Однак дані за кінець 2025 року показують нестабільність частки ринку: за даними StatCounter, частка Windows 11 знизилася з приблизно 55,18% у жовтні до 50,73% у грудні, водночас частка Windows 10 зросла до близько 44,68 %. Це означає, що хоча Windows 11 має максимальний обсяг використань, її ринкова частка може коливатися в залежності від оновлень і реакції користувачів.

Користувачі поза “технобульбашкою”, які сприймають Windows насамперед як робочий інструмент, імовірно, цілком задоволені Windows 11 як платформою. Втім, це не означає, що Microsoft не варто реагувати на проблеми та критику, які останнім часом звучать на адресу Windows 11. Тепер, коли Windows 11 досягла позначки в 1 мільярд користувачів, для Microsoft важливіше, ніж будь-коли, зробити так, щоб люди хотіли й надалі користуватися цією операційною системою.

