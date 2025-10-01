banner
Xiaomi 17 "розірвав" iPhone 17 за автономністю у тесті: протримався на 26% довше

Вадим Карпусь

Автор новин

Apple iPhone 17 програв Xiaomi 17 навіть із додатковим акумулятором

Зазвичай під час своїх презентацій компанія Apple хвалиться, що її смартфони забезпечують автономність “протягом усього дня”. Хоча місткість акумуляторів зазвичай нижча, ніж в Android-флагманів, компанія з Купертіно покладається на кращу оптимізацію. А якщо батареї iPhone виявиться недостатньо, щоб дотягнути до вечора, можна скористатися фірмовим павербанком. Чи справді це рятує ситуацію?

Xiaomi вирішила перевірити це. Й попутно вивела порівняльні тести на новий рівень тролінгу. Китайська компанія влаштувала пряме протистояння свого нового Xiaomi 17 та конкуруючого iPhone 17, щоб з’ясувати, який з цих смартфонів працюватиме довше.

Одразу виникає питання — чи справедливо ставити поруч смартфон із батареєю місткістю 7000 мА·год і модель із батареєю на 3692 мА·год? Звісно, ні, подумали в Xiaomi й дали iPhone 17 фору у вигляді додаткового зовнішнього акумулятора місткістю 5000 мА·год. Теоретично, за таких умов новий базовий флагман Apple мав би перевагу, але порівняння від Xiaomi показує іншу картину.

Отже, на обох смартфонах з повністю зарядженими акумуляторами запустили однакову задачу. За даними Xiaomi, умови тесту були такими: яскравість екрана — 150 ніт, активований режим польоту, а також безперервний показ зображень у соціальному застосунку. Очевидно, що такий сценарій не надто наближений до реальних умов використання. Приблизно через 5,6 години (5 годин 36 хвилин), коли рівень заряду iPhone впав до 20%, на його задню панель прикріпили зовнішній акумулятор MagSafe місткістю 5000 мА·год.

Таким чином iPhone 17 отримав теоретичну сумарну місткість у 8692 мА·год (3692 мА·год + 5000 мА·год). Тестування продовжувалося до тих пір, поки не вимкнувся один зі смартфонів через повністю розряджену батарею. Ним виявився iPhone 17. Із сукупною місткістю 8692 мА·год “яблучний” смартфон протримався трохи менше ніж 12 годин і 14 хвилин. На той час Xiaomi 17 ще мав 26% заряду. Для порівняння, офіційно Apple заявляє до 30 годин відтворення відео на iPhone 17, хоча й це лише теоретичні дані.

Як так сталося? Хоча iPhone 17 мав більшу теоретичну сумарну місткість у 8692 мА·год, фактично не всю цю енергію смартфон міг використати для роботи. Через втрати під час бездротової зарядки значна частина додаткової місткості виявилася недоступною. Ймовірно, приблизно третина енергії губиться, враховуючи низьку ефективність цього типу заряджання. Також варто враховувати, що відео Xiaomi — рекламне, а отже, сприймати його результати варто з обережністю.

Джерело: notebookcheck

