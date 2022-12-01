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YouTube за кілька годин полагодив свій iOS-застосунок після тисяч повідомлень про збої від користувачів

YouTube за кілька годин полагодив свій iOS-застосунок після тисяч повідомлень про збої від користувачів

30 листопада з’явились тисячі повідомлень про збої в застосунку YouTube на пристроях iOS.

Багато людей писали про збої у соцмережах, зокрема про те, що їх “викидує” із застосунку під час перегляду відео. 

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Сервіс збору даних про відключення та збої DownDetector зазначив, що надійшло понад 7500 повідомлень про несправність.

На цій діаграмі показано кількість скарг на проблеми у застосунку YouTube, отримані протягом останніх 24 годин. Джерело: DownDetector
На цій діаграмі показано кількість скарг на проблеми у застосунку YouTube, отриманих протягом останніх 24 годин. Джерело: DownDetector

Велику кількість скарг на проблему з застосунком підтвердив і YouTube. За кілька годин на сторінці свого облікового запису TeamYouTube відеосервіс повідомив, що усунув несправності.

Утім навіть після повідомлення про відновлення роботи застосунку, скарги продовжували надходити. У компанії порадили очистити кеш програми та файли cookie, якщо не допоможе —  перевстановити додаток і перезавантажити пристрій.

Джерело: The Verge


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