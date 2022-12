YouTube за кілька годин полагодив свій iOS-застосунок після тисяч повідомлень про збої від користувачів

30 листопада з’явились тисячі повідомлень про збої в застосунку YouTube на пристроях iOS.

Багато людей писали про збої у соцмережах, зокрема про те, що їх “викидує” із застосунку під час перегляду відео.

Every time I try to watch Hobi’s mama performance YouTube crashes help

@youtube your app (iOS) keeps crashing !!!!!!! Started doing it about an hour ago… seen people live having the app crashes too

Сервіс збору даних про відключення та збої DownDetector зазначив, що надійшло понад 7500 повідомлень про несправність.

Велику кількість скарг на проблему з застосунком підтвердив і YouTube. За кілька годин на сторінці свого облікового запису TeamYouTube відеосервіс повідомив, що усунув несправності.

hi! the YouTube app on iOS devices should now be working fine with no crashes!

thanks for hanging in there 💙

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 30, 2022