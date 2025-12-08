З Apple йдуть процесори: компанія намагається утримати віцепрезидента з апаратних технологій

Apple MacBook Pro 14

Напрочуд вдала інтеграція апаратного й програмного забезпечення Apple тримається на плечах Джоні Сруджі — старшого віцепрезидента з апаратних технологій. Саме він роками визначав траєкторію розвитку чипів Apple, і його можливе звільнення може стати найболючішим ударом для компанії за довгий час. За даними Bloomberg, Apple намагається зробити все, щоб утримати одного з найцінніших фахівців у своїй історії.

Наразі Джоні Сруджі не планує виходити на пенсію. Але він хоче продовжити кар’єру в іншій компанії — і це може бути Meta, яка активно переманює інженерів Apple, або OpenAI. Інформація про його вагання з’явилася на тлі масового виходу топменеджерів — за останні 72 години Apple втратила вже чотирьох ключових керівників. Першим з Apple пішов очільник напрямку ШІ Джон Джіянандреа. Потім Meta переманила керівника команди дизайну інтерфейсів Алана Дая. Він працював над дизайном інтерфейсів Apple з 2015 року та відповідав за ключові рішення, які визначили вигляд продуктів останнього десятиліття: iPhone X, watchOS, Dynamic Island у нових iPhone, ефект Liquid Glass в iOS 26 і спеціальний інтерфейс для Vision Pro. Через кілька годин після оголошення про відхід Дая, Apple підтвердила, що компанію покинуть ще двоє топів. Юрисконсульт Кет Адамс завершить роботу в Apple наприкінці 2026 року. Керівниця напряму Environment, Policy, and Social Initiatives Ліза Джексон піде з компанії у січні 2026-го.

Повідомляють, що Сруджі провів окрему розмову з Тімом Куком і чесно сказав, що серйозно розглядає перехід “у зеленіші луги”. Він також начебто повідомив колегам, що готовий приєднатися до іншої компанії, якщо таки вирішить піти.

Ще у своєму недавньому інтерв’ю Сруджі наголосив, що Apple приділяє велику увагу чипсетам із підтримкою стільникового зв’язку й не припиняє працювати над власними модемами. І його слова підтвердилися. За менш ніж два роки компанія представила новий модем C1 у iPhone 16e, потім розширену версію C1X у iPhone Air, а також бездротовий чип N1, який працює у всіх моделях iPhone 17. Саме він стояв за M1 — процесором, який дав старт епосі Apple Silicon.

Зараз Apple рухається до ще амбітнішої мети — створення модему C2 для лінійки iPhone 18. Усе це — прямий результат участі Сруджі в складних внутрішніх проєктах. Тому компанія пропонує йому не лише величезний компенсаційний пакет, а й ширші повноваження та, можливо, підвищення до посади директора з технологій — другого після Тіма Кука.

Попри це, за словами джерел, Сруджі не хоче перебувати у підпорядкуванні іншого генерального директора, і саме це може вплинути на його рішення. Якщо він залишиться, Apple зможе продовжити роботу над одним зі своїх найскладніших проєктів — об’єднанням модему 5G, Wi-Fi та Bluetooth у єдиному чипі.

Джерело: wccftech