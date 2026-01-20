Zephyr готує компактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором

Відеокарта Zephyr RTX 4070 / Reddit

Виробник Zephyr розповів про розробку концепції міні-ПК Sakura Blowing Snow X, який базується на компактній NVIDIA RTX 4070 Ti Super, що працює на повній потужності.

Як передає VideoCardz, ідея полягає в тому, щоб дати користувачам потужну відеокарту у компактному корпусі, та можливість обрати рівень шуму готового пристрою. Наразі не існує RTX 4070 Ti Super з одним вентилятором, принаймні з повітряним охолодженням. Компанія заявляє, що розробка близька до завершення, і кулер вже пройшов випробування в камері з постійною температурою 35°C. У такому режимі відеокарта може працювати на 285 Вт, що відповідає стандартному споживанню.

Щоб досягти мети, Zephyr протестувала два варіанти швидкості обертання вентилятора, 3000 об/хв та 3800 об/хв, для трьох варіантів радіаторів. Повністю мідний модуль показав найкращі результати, але він також коштуватиме найдорожче. Алюміній з покриттям “під графен” мав привабливий вигляд, але результати були близькими до стандартного алюмінієвого радіатора.

Мідь (3800 об/хв): 62,5°C

Графенове покриття (3800 об/хв): 65,3°C

Алюміній (3800 об/хв): 65,4°C

Мідь (3000 об/хв): 69,7°C

Графенове покриття (3000 об/хв): 70,9°C

Алюміній (3000 об/хв): 71,7°C

Повітряний потік, котрий створював вентилятор 3800 об/хв проштовхував більше повітря та краще знижував температуру, але шум збільшився. 3000 об/хв відповідали шуму наявних відеокарт Zephyr Sakura, але можна побачити, що температура зросла на кілька градусів. Зараз виробник проводить опитування, щоб вирішити, якою з цих систем оснастити відеокарту. Раніше Zephyr випускала міні-ПК лише з відеокартами до 200 Вт, тому це нова задача для неї.