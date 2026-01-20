Новини Пристрої 20.01.2026 comment views icon

Zephyr готує компактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Zephyr готує ультракомпактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором
Відеокарта Zephyr RTX 4070 / Reddit

Виробник Zephyr розповів про розробку концепції міні-ПК Sakura Blowing Snow X, який базується на компактній NVIDIA RTX 4070 Ti Super, що працює на повній потужності.

Як передає VideoCardz, ідея полягає в тому, щоб дати користувачам потужну відеокарту у компактному корпусі, та можливість обрати рівень шуму готового пристрою. Наразі не існує RTX 4070 Ti Super з одним вентилятором, принаймні з повітряним охолодженням. Компанія заявляє, що розробка близька до завершення, і кулер вже пройшов випробування в камері з постійною температурою 35°C. У такому режимі відеокарта може працювати на 285 Вт, що відповідає стандартному споживанню.

Zephyr готує ультракомпактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором

Щоб досягти мети, Zephyr протестувала два варіанти швидкості обертання вентилятора, 3000 об/хв та 3800 об/хв, для трьох варіантів радіаторів. Повністю мідний модуль показав найкращі результати, але він також коштуватиме найдорожче. Алюміній з покриттям “під графен” мав привабливий вигляд, але результати були близькими до стандартного алюмінієвого радіатора.

  • Мідь (3800 об/хв): 62,5°C
  • Графенове покриття (3800 об/хв): 65,3°C
  • Алюміній (3800 об/хв): 65,4°C
  • Мідь (3000 об/хв): 69,7°C
  • Графенове покриття (3000 об/хв): 70,9°C
  • Алюміній (3000 об/хв): 71,7°C

Zephyr готує ультракомпактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіаторомПовітряний потік, котрий створював вентилятор 3800 об/хв проштовхував більше повітря та краще знижував температуру, але шум збільшився. 3000 об/хв відповідали шуму наявних відеокарт Zephyr Sakura, але можна побачити, що температура зросла на кілька градусів. Зараз виробник проводить опитування, щоб вирішити, якою з цих систем оснастити відеокарту. Раніше Zephyr випускала міні-ПК лише з відеокартами до 200 Вт, тому це нова задача для неї.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X
Антикризове рішення: адаптери ноутбучної DDR5 для десктопів
Знайшли вихід: постачальник пропонує ПК без оперативної пам’яті під час кризи
Asus: RTX 5070 Ti і 5060 Ti 16 ГБ залишаються у виробництві
Велика невдача “Чорної п’ятниці”: NVIDIA GTX 1060 за $5 підступно розчарувала щасливця
Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Прогрес навпаки: NVIDIA “подивиться” на відродження старих відеокарт, AMD “активно працює” над поверненням Zen 3
Китай наступає: Thunderobot представила перший ігровий ПК з процесором Hygon C86-4G та відеокартою NVIDIA
Працівник виграв NVIDIA RTX 5060 і звільнився — компанія вирішила, що відеокарта належить їй
Щасливець придбав ігрову відеокарту NVIDIA за $8,4 — коштувала $230, коли вийшла
Чипсет AMD B650 у ПК з Intel Core Ultra 9 285H — плата розширення за $60 збільшила можливості PCIe
Стартували продажі SSD Biwin CL100 у форматі карти пам'яті — швидкість читання до 3700 МБ/с за ціною $310 за 2 ТБ
AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх
Відеокарти AMD Radeon на RDNA 5 з'являться після NVIDIA RTX 60, — інсайдер
"Не панікуйте": в Sapphire радять зачекати збирати ПК, ринок пам'яті стабілізується за пів року
Процесори AMD AM4 повертаються: Ryzen 5 3600 знов у топ-10
Seagate досягає щільності HDD 6,9 ТБ на одному диску: можливі накопичувачі до 69 ТБ
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерний конкурент Core Ultra 7 265U
Цей комплект пам'яті DDR5 коштує більше, ніж спортивне авто
NVIDIA RTX 5090 і Radeon RX 9070 XT зустріли Новий рік “салютом” з роз’ємів живлення — тим часом модер знайшов безпечний кабель
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати